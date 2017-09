Deggenhausertal Grundschule: Neue Rektorin setzt auf digitale Wissensvermittlung

Maike Steininger ist neue Rektorin der Grundschule Deggenhausertal. Selbstverständlich wird noch mit Heften und Büchern gearbeitet, aber auch das Arbeiten mit digitalen Medien soll zum Schulalltag gehören.

Der erste Eindruck ist ungewohnt: Tag der offenen Tür im Büro der neuen Rektorin der Grundschule Deggenhausertal in Wittenhofen. "Bei mir sind die Türen immer offen, es soll für Schüler keine Barrieren geben, so kommen sie eher zu mir rein", erklärt Maike Steininger, die seit Beginn des neuen Schuljahrs die Grundschule leitet und auch eine Schulklasse.

Viele Rektorenstellen an deutschen Schulen sind unbesetzt. Die Gründe sind vielschichtig: Das Spektrum, das von der Schulleitung abgedeckt werden muss, wird immer größer. Dabei bleibt die Bezahlung hinter den steigenden Anforderungen zurück. Dazu Steininger: "Der Beruf des Lehrers ist schon sehr anspruchsvoll und für den Rektor sind der Aufwand und die Verantwortung noch viel größer."

Damit die Grundschule in Deggenhausertal sich nicht in die Riege der "führungslosen" Schulen einreihen muss, hatte die frühere Rektoren Ursel Hefler, die Ende des vergangenen Schuljahrs in den Ruhestand verabschiedet worden war, schon frühzeitig Maike Steininger gefragt, ob sie sich die Stelle als Rektorin im Tal vorstellen könnte. "Bei mir gab es immer wieder neue Aufgaben und Herausforderungen finde ich spannend", erklärt Steininger ihre Zusage. Die Stelle an der Grundschule Deggenhausertal sei ideal, weil sie selbst seit vier Jahren an der Schule lehrt und das Kollegium kennt. Die Strukturen seien gut und es passe zu ihrem Leben, jetzt einen Schritt weiter zu gehen und das Vorhandene weiter aufzubauen. Eine große Entlastung sei, dass es aus Zeiten der Schule als Grund- und Hauptschule noch die Konrektorin Christiane Hartmann gibt.

Außerdem finanziert der Schulträger – die Gemeinde Deggenhausertal – eine Sekretärinenstelle, was nicht selbstverständlich sei. "Wir sind hier noch in einer glücklichen Situation", freut sich Steininger, die betont, dass selbst bei einer Erkrankung der Sekretärin die Gemeinde spontan ausgeholfen habe.

Das Kollegium sei mit ein ausschlaggebendes Kriterium für ihre Zusage gewesen, sagt Maike Steininger, da alle hinter ihr stünden. Auch das pädagogische Konzept – beispielsweise mit jahrgangsübergreifenden Klassen – sei gut, ebenso der Ansatz, bei der Vermittlung von Wissen den Blick auf jedes einzelne Kind zu richten. Wobei derzeit eine Vereinheitlichung der jahrgangsübergreifenden Klassen in den Klassen drei und vier beziehungsweise des zweiten Strangs der isolierten Klassen in diesem Bereich diskutiert und im Rahmen der Schulkonferenz auch mit Eltern für das nächste Schuljahr entschieden werden soll. "Die Grundschule in Deggenhausertal ist jetzt meine vierte Schule, aber diese gute Zusammenarbeit mit dem Schulförderverein und dem Elternbeirat habe ich noch nirgends erlebt. Ich glaube, besser geht es gar nicht."

Weitere Entwicklungen der Schule werden aus einer Fremdevaluation, einer Art Qualitätsmanagement, abgeleitet, womit unter anderem Prozesse an der Schule optimiert werden sollen. Zum Beispiel die Erarbeitung von Checklisten für Schulveranstaltungen wie die Einschulungsfeier oder die Standardisierung von Beratungskonzeptionen für Eltern wie bei der Wahl der weiterführenden Schule. Ganz aktuell ist die Vereinheitlichung der Lehrmittel in den Fächern Deutsch und Mathematik bis zu vierten Klasse, um durchgängig eine einheitliche Wissensvermittlung zu gewährleisten. Bei der Medienbildung, Stichwort Digitalisierung, seien in der Schule die Voraussetzungen geschaffen und der Anschluss ans schnelle Internetnetz samt drahtloser Verbindung (W-Lan) sowie das Arbeiten mit Tablets in Planung.

Zur Person

Maike Steininger, 38, ist verheiratet und stammt aus Illertissen. Sie hat nach dem Abitur in Ulm die pädagogische Hochschule in Weingarten mit den Schwerpunkten Grund- und Hauptschule besucht. Ihr Referendariat hat sie in Kirchdorf an der Iller absolviert. Nach ihrer Tätigkeit an Schulen in Mengen und Rot an der Rot kam sie im Jahr 2013 an die Grundschule Deggenhausertal. Zu ihren Hobbys zählen Schwimmen, Lesen, Kochen und Backen sowie Gartenarbeit. Sie bedauert, dass sie nach 15 Jahren beim Roten Kreuz im Rettungsdienst dieses Ehrenamt heute nicht mehr ausüben kann.