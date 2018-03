Deggenhausertal Gospelchor Deggenhausertal braucht dringend Männer

Beim Gospelchor werden Männer für den Erhalt der Vierstimmigkeit gesucht und gleichzeitig gibt es einen Aufnahmestopp für Frauen.

Der Gospelchor Deggenhausertal hat bei der Hauptversammlung sechs Gründungsmitglieder geehrt, die heute noch aktiv im Chor mitsingen und somit seit 21 Jahren dabei sind. Weitere vier Mitglieder wurden für die 20-jährige Mitgliedschaft ausgezeichnet. Vorsitzende Christiane Hartmann nahm dies zum Anlass, die Treue zum Chor herauszustellen. Sie überreichte jeweils eine Urkunde. Die vier Mitglieder, die durch einen häufigen Probenbesuch mit über 90 Prozent positiv aufgefallen sind, bekamen ein Geschenk überreicht.

Wobei gerade der Probenbesuch mit 68 Prozent eher ein Kritikpunkt des Vorstands und von Dirigentin Kristina Stary war. "Es erschwert die Proben, wenn sie oftmals nicht gut besucht sind und manchmal sogar nur die Hälfte anwesend ist", so Stary. Das vergangene Jahr sei ein sehr aktives gewesen und die Auftritte seien durchweg gut gelungen. Es seien neue, anspruchsvolle Lieder ins Repertoire aufgenommen worden. Für die Zukunft gelte es, die Balance von Spaß und Arbeit zu gewährleisten. "Wir brauchen dringend Männer im Chor, um auch künftig vierstimmig singen zu können", unterstrich die Dirigentin. Christiane Hartmann ergänzte: "Es gibt einen Aufnahmestopp für Frauen, höchstens sie bringen einen Mann mit." Es soll eine konzertierte Aktion geben, um Männer für den Gospelchor zu gewinnen. Interessenten können sich melden oder unverbindlich bei den Proben, die donnerstags ab 20 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus in Untersiggingen stattfinden, vorbeischauen.

Christiane Hartmann wurde als Vorsitzende und Gabi Kopp als Schriftführerin bestätigt. Neben den Beisitzern Karin Fliegauf, Hans-Jürgen Hartmann und Beate Kotte wurde Manfred Maier in das Gremium berufen, nachdem sich Gregor Freisem nicht mehr zur Wahl gestellt hatte. Die ersten Konzerte, gemeinsam mit dem Harmonikaclub Friedrichshafen, sind am 21. April in der Pfarrkirche Maria Königin und Untersiggingen und am 22. April in der Kirche St. Magnus in Friedrichshafen geplant. Zur Konfirmation in Markdorf singt der Chor am 22. April. Das Sommerkonzert ist für den 21. Juni in Deggenhausen vorgesehen und vom 21. bis 23. September ist der Besuch des Gospelkirchentags geplant.

Ehrungen

Gründungsmitglieder (seit 21 Jahren im Chor): Roland Bruttel, Hildegard Drittenpreis, Margit Hafen, Gabi Kopp, Rita Moog, Elmar Reisch

20 Jahre im Chor: Manfred Maier, Karin Fliegauf, Melanie Steidle und Elli von Ow-Haag