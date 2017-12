Deggenhausertal "Gemeinde entwickelt sich rasant": Baugenehmigungen fast wie am Fließband

Die Bautätigkeit in Deggenhausertal ist enorm. Unabhängig von zahlreichen privaten Bauvorhaben, die regelmäßig den Gemeinderat passieren, werden derzeit auch zwei kommunale Baugebiete realisiert.

Deggenhausertal – Seit langem schon gab es keine Gemeinderatssitzung mehr im Sitzungssaal des Rathauses in Wittenhofen, in der nicht einer oder mehrere Bauanträge oder Bauvoranfragen behandelt und entschieden wurden. Wie andere Gemeinden im Bodenseekreis, der Zuzugsgebiet ist, profitiert auch Deggenhausertal von der positiven wirtschaftlichen Entwicklung. Die umfangreiche Bautätigkeit in Deggenhausertal fasste Hauptamtsleiter Peter Nothelfer so zusammen: „Deggenhausertal entwickelt sich rasant.“

Die Gemeinde legt Wert auf die Infrastruktur und steigert so die Attraktivität. Im zentralen Teilort Wittenhofen gibt es neben dem Rathaus die Mehrzweckhalle, Hallenbad, Mediothek, Grundschule, Lebensräume für Jung und Alt und die Pflegegemeinschaft St. Sebastian. Lebensmittelhandel, Apotheke, Ärzte, Gastronomie und Dienstleister komplettieren das Angebot. Selbst das lange Zeit vermisste schnelle Internet nimmt Schritt für Schritt Einzug ins Tal. Darüber hinaus bietet die Flächengemeinde selbst zunehmend Arbeitsplätze in Handel, Handwerk, Gewerbe und im Tourismus. Aktuell gibt es mehr als 1000 sozialversicherungspflichtig Beschäftige im Tal.

Zurück zur Bautätigkeit: In der jüngsten Sitzung des Gemeinderats ließ das Gremium eine Bauvoranfrage passieren, die sich auf den Teilort Grünwangen auf der Gemarkung Untersiggingen bezieht. Ein Grundstückseigentümer möchte dort ein privates Baugebiet erschließen. Geplant sind die Errichtung eines Vierer-Reihenhauses, eines Dreier-Reihenhauses und eines Doppelhauses sowie weitere vier Einzelhäuser. Der Bauträger möchte die Erschließungsanlage – Straße, Wasser, Abwasser und Regenwasserleitung sowie Retentionsmulde – nach ordnungsgemäßer Fertigstellung unentgeltlich ins Eigentum der Gemeinde übertragen. Dazu die Gemeindeverwaltung: "Wir begrüßen eine Verdichtung der Bebauung durch die Erstellung von Reihenhäusern. Dies ermöglicht es auch finanzschwächeren Familien, Eigentum zu erwerben." Außerdem sei die Gestaltung des Wohnquartiers unter städtebaulichen Aspekten sehr ansprechend. Die Gebäude sollen zweigeschossig mit flach geneigtem Satteldach ausgeführt werden. Zudem sind eine zentrale Heizanlage für die Mehrfamilienhäuser sowie zwei Stellplätze pro Wohneinheit geplant.

Zur kostenlosen Übernahme der Erschließungsstraße mit Unterbau meinte Ernst Mecking (CDU): "Die Übernahme der Erschließungsanlage – was die Gemeinde ja nicht machen muss – sollte im kommenden Jahr grundsätzlich diskutiert werden, ob die Gemeinde in Zukunft daraus nicht eine gewisse Wertschöpfung ableiten kann." Markus Rief (FWV) bemerkte, dass die Erschließungsstraße relativ verwinkelt sei, was für Andienung und Müllfahrzeuge problematisch werden könnte. Hauptamtsleiter Peter Nothelfer erklärte, dass die Gemeinde Vorgaben festlegt, wenn sie die Straße später übernehmen soll.

Auch der Antrag zum Bau eines Einfamilienwohnhauses mit Doppelgarage im kommunalen Baugebiet Haldenweg in Wittenhofen wurde genehmigt. Ebenso wie ein Einfamilienhaus mit Carport im privaten Baugebiet – der ehemaligen Sägerei Knisel – in Wittenhofen. Um den Baubereich der Ratssitzung abzuschließen, ist wichtig, dass auch dem im Rat bereits besprochene Neubau eines Naturkostladens mit Bistro, Café und fünf Wohnungen in Untersiggingen "An der alten Mühle" zugestimmt wurde.

Baugebiete

Unabhängig von zahlreichen privaten Bauvorhaben, die regelmäßig den Gemeinderat passieren, werden derzeit auch zwei kommunale Baugebiete realisiert: der Haldenweg in Wittenhofen, wo 12 Einzel- beziehungsweise Doppelhäuser entstehen können und das Baugebiet Mühlenweg in Deggenhausen mit 15 Einzel- beziehungsweise Doppelhäusern. „Wegen der zeitlich befristeten Erleichterung für die Ausweisung kommunaler Baugebiete im Paragraf 13 Baugesetzbuch führt die Gemeindeverwaltung Deggenhausertal derzeit Gespräche mit Grundstückeigentümern, um möglicherweise weitere Baugebiete auszuweisen“, erklärte Hauptamtsleiter Peter Nothelfer auf Nachfrage des SÜDKURIER.

Bei einem privaten Baugebiet im Teilort Grünwangen sind insgesamt 13 Wohneinheiten geplant. Im Baugebiet Knisel mit derzeit geplanten sieben Einfamilien- und drei Mehrfamilienhäusern ist von 26 Wohneinheiten auszugehen. An der Alten Mühle in Untersiggingen sind weitere fünf Wohneinheiten vorgesehen. Und bei einem weiteren privaten Projekt der Familie Hafen in Untersiggingen werden in drei Gebäuden rund 30 Wohneinheiten entstehen. (wdg)