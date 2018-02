Der Gemeinderat Deggenhausertal hat den Haushaltsentwurf für das Jahr 2018 gebilligt. Dieser sieht Investitionen von etwa 3,2 Millionen Euro vor. Die Kindergarten-Erweiterung in Untersiggingen ist das größte Vorhaben. Insgesamt pumpt die Gemeinde viel Geld in den Ausbau der Infrastruktur.

In der Gemeinderatssitzung stellte Kämmerer Josef Schweizer den Entwurf für den Haushalt der Gemeinde für das Jahr 2018 vor. Das Besondere: Nachdem die kommunale Buchhaltung über Jahrzehnte auf der Basis der Kameralistik erfolgte, war jetzt nach den Vorschriften des neuen kommunalen Haushaltsrechts (NKHR) eine Umstellung auf die Doppik, die doppelte Buchführung erforderlich. "Der erste doppische Haushalt ist solide finanziert", stellte der Kämmerer voran. Es war die Aufgabe von Schweizer, die neue Form der Buchhaltung, deren Inhalte und daraus folgende Haushaltsplanung für die Gemeinde Deggenhausertal den Gemeinderäten zu vermitteln. Dies ist offensichtlich gelungen, denn die Räte gaben der Planung ihre Zustimmung. Die Darstellung des Haushaltsplans erfolgt jetzt neu in einem Ergebnishaushalt und einem Finanzhaushalt. Zusammen mit der Bilanz wird von einer Drei-Komponenten-Rechnung gesprochen. In diese Bilanz fließen die genannten Resultate des Ergebnis- und Finanzhaushalts ein, woraus sich das Vermögen und die Schulden der Gemeinde ergeben.

Personalkosten steigen deutlich

Für den Ergebnishaushalt sind in diesem Jahr Erträge in Höhe von 9,7 Millionen Euro und Aufwendungen in Höhe von 10,1 Millionen Euro geplant. Dies führt zu einem negativen Ergebnis in Höhe von rund 408.000 Euro. Aufgrund der geltenden Vorschriften muss es das Ziel der Gemeinde sein, dieses Negativergebnis in den nächsten Jahren auszugleichen. Die größten Aufwandsposten sind die Personalaufwendungen (3,1 Millionen Euro) mit einer Steigerung von 14,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr; dies ist auf mehr Personal und Tarifsteigerungen zurückzuführen. Auch die verschiedenen Umlagen sind leicht angestiegen. Ein bedeutender Posten sind auch die Abschreibungen mit 1,1 Millionen Euro, die entgegen der bisherigen Abrechnung jetzt als Aufwand verbucht werden müssen. Auf der Ertragsseite bilden die Steuern und Abgaben mit gut 5 Millionen Euro den bedeutendsten Posten vor Zuweisungen und Umlagen mit 2,3 Millionen Euro. Als Gegenposition zu den Abschreibungen sind aufgelöste Investitionszuwendungen in Höhe von knapp einer halben Million Euro zu sehen.

Der dreigeteilte Finanzhaushalt, in dem die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit gegengerechnet werden, ergibt eine Änderung des Finanzierungsmittelbestands um Minus knapp 900.000 Euro. Das bedeutet, dass die liquiden Mittel der Gemeinde zum Ende des Jahres 2018 um diesen Betrag abnehmen und dann 3,2 Millionen Euro betragen sollen. Der Schuldenstand der Gemeinde wird damit Ende des Jahres rund 900.000 Euro (Vorjahr 1,62 Millionen Euro) betragen: die daraus ermittelte Pro-Kopf-Verschuldung liegt bei 213 Euro (Vorjahr 385 Euro). Wichtig für die künftige Entwicklung der Gemeinde sind die in diesem Jahr geplanten Investitionen. Hier sind gut 3,2 Millionen Euro vorgesehen, wovon rund 2,2 Millionen Euro aus Zuweisungen vom Land und insbesondere 1,3 Millionen Euro aus Grundstücksveräußerungen kommen.

Geplante Ausgaben

Die wesentlichen im Jahr 2018 geplanten Investitionen in der Gemeinde Deggenhausertal summieren sich auf 3 230 000 Euro:

Erweiterung Kindergarten Untersiggingen: 960.000 Euro

Grunderwerb für künftige Baugebiete 300.000 Euro

Beschaffung eines Mannschaftstransportwagens für die Feuerwehr: 76.000 Euro

Fertigstellung Wasserleitung Limpach: 200.000 Euro

Breitbandausbau Mennwangen: 170 000 Euro

Erschließung Gewerbegebiet Deggenhausen: 580.000 Euro

Wohnumfeldmaßnahme Wittenhofen: 389.000 Euro

Erneuerung Brücke Eschle: 150.000 Euro (wdg)

