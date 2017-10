Deggenhausertal Freude über neuen Backwarenstand in der Grundschule Deggenhausertal

Mit großer Freude haben Kinder und Erwachsene den neuen Backwarenstand "Snackerei" im Foyer der Grundschule in Wittenhofen in Empfang genommen. Dieser wurde vom Schulförderverein gesponsert.

"Vorher fand der Verkauf von Backwaren auf wackeligen alten Holzkisten statt, jetzt haben wir einen richtig schönen Stand", freute sich Daniela Müller, eine der "Verkaufsmütter", die ehrenamtlich zweimal die Woche frisches Backwerk in der Schule verkaufen. Sonja Benzing ergänzt: "Der Stand ist jetzt viel sauberer und hygienischer und es macht viel mehr Spaß – das kommt einem fast so vor wie beim Christkindlesmarkt."

Auch Rektorin Maike Steininger ist glücklich mit dem neuen Verkaufsstand, der sehr gelungen sei: "Wir sind sehr froh, einen so tollen und aktiven Schulförderverein zu haben. Eine solche Investition wäre aus schulischen Mitteln gar nicht möglich."

Seit ungefähr zehn Jahren gibt es an der Grundschule in Deggenhausertal zwei Mal in der Woche einen Verkauf von Backwaren, die von einem Bäcker geliefert werden. Den Verkauf erledigen die Mütter von Schulkindern. Zuvor hatte eine Bäckerei geliefert und auch selbst verkauft. Jeweils am Freitag ist Kuchenverkauf, der jeweils von einer anderen Schulklasse organisiert wird. Die Kuchen und Plätzchen werden von den jeweiligen Müttern frisch gebacken. Der Erlös kommt der Klassenkasse zugute.

Die Idee, anstelle der alten Kisten einen stabilen Stand bauen zu lassen, hatte der Schulförderverein, der auch die Kosten dafür übernommen hat. Gebaut wurde der schöne Stand vom Vater einer Schülerin, Martin Lang, vom Familienbetrieb Kilama in Rubacker auf dem Höchsten. Und so ist ein repräsentativer Verkaufsort im Foyer der Schule entstanden, der von den Kindern mit großer Begeisterung aufgenommen wurde. "Gleichzeitig bietet er einen guten Platz für das gesponserte Schulobst, das für die Kinder sehr wichtig ist", meinte Susanne Müller, Vorsitzende des Schulfördervereins. Seit 13 Jahren gibt es den Schulförderverein, der sich als Bindeglied zwischen Eltern, Schule und Gemeinde versteht und sich für eine verbesserte Ausstattung der Schule, Förderung der pädagogischen Betreuung und Einzelunterstützungen einsetzt.