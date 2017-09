Deggenhausertal Freude über die hohe Wahlbeteiligung

Stimmen aus dem Deggenhausertal zum Wahlabend: Im Rathaus in Wittenhofen wird engagiert diskutiert.

Punkt 18 Uhr haben auch im "Tal" die Wahllokale zur Bundestagswahl 2017 geschlossen und im Rathaus in Wittenhofen beginnt die Auswertung der 694 (vor vier Jahren 476) eingegangenen Briefwahlunterlagen. Damit nimmt auch hier die Auszählung der Briefwahlabstimmung die größte Zeit in Anspruch.



Bei Wahlleiterin Sabrina Schorer, der Ordnungsamtsleiterin, laufen die Ergebnisse aus den Wahllokalen der Flächengemeinde zusammen. Zum Wahlabend hat der SÜDKURIER eine Reihe von Bürgern befragt. "Die Wahlbeteiligung bei uns in Urnau war mit rund 85 Prozent gut. Ich bin doch überrascht, dass auf Bundesebene die AfD wohl dritte Kraft geworden ist. Ich bin ein wenig enttäuscht, dass die CDU bundesweit Stimmen verloren hat", meinte Ernst Mecking. Bürgermeister Fabian Meschenmoser: "Die Ausprägung des Ergebnisses ist für mich etwas überraschend. Ich hoffe, dass sich die etablierten Parteien ihrer Verantwortung bewusst sind und die entsprechende Koalition finden." Mathäus Sturm ergänzt: "Es war absehbar, dass die kleinen Parteien zugewinnen. Die Unentschlossenen haben sich wohl auf die kleinen Parteien verteilt. Die hohe Wahlbeteiligung war für die großen Parteien von Nachteil." Wolfgang Rößler freut sich insbesondere über die gute Wahlbeteiligung in Deggenhausertal und meint zur Hochrechnung im Bund: "Das Ergebnis zeigt, dass unsere Bürger mit der Regierung nicht so zufrieden waren." Und Rüdiger Emrich bringt es auf den Punkt: "Die Wahlen haben bestätigt, dass man sich nicht an Prognosen halten soll, sondern den Wahltag abwarten sollte."