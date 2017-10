Deggenhausertal Flüchtlingscoach bietet Hilfe zur Selbsthilfe

Auf einen Kaffee mit Sarah Wöllhaf, die seit wenigen Wochen im Auftrag des Landratsamts für die Johanniter als Flüchtlingscoach in Deggenhausertal aktiv ist.

Frau Wöllhaf, wie ist die 40-Prozent-Stelle als Flüchtlingscoach in der Gemeinde Deggenhausertal organisiert und wie sind Sie dazu gekommen?

In der Gemeinschaftsunterkunft (GU) in Untersiggingen gibt es viel Unterstützung für die Flüchtlinge. Es sind dort ein Sozialarbeiter von den Johannitern, eine Heimleitung und eine Hauswirtschaftskraft vom Landratsamt. Wenn die Bewohner dann in die Anschlussunterkunft (AU) wechseln, fällt diese gesamtheitliche Betreuung weg. Aber es besteht natürlich weiterhin ein Unterstützungsbedarf bei den Menschen. Um sie weiterhin zu begleiten, gibt es das Flüchtlingscoach-Projekt. Bisher hat das das Landratsamt selbst durchgeführt und hat nun aufgrund der großen Nachfrage die Johanniter als Unterstützung beauftragt.

Was hat man sich unter der Bezeichnung Flüchtlingscoach vorzustellen?

Zunächst ist wichtig, dass die Arbeit als Hilfe zur Selbsthilfe gedacht ist. Dabei treffen wir uns, besuchen die Familien zuhause und treffen mit den Leuten Zielvereinbarungen, sodass eine Integration stattfinden kann.

Welche Aufgaben haben Sie im Wesentlichen?

Durch diese Hilfe zur Selbsthilfe besprechen wir mit den Leuten: Wie können sie die Integration schaffen? Wir besprechen die vielen kleinen und die großen Schritte, die getan werden müssen. Wir versuchen, die Menschen in der Gemeinde anzubinden. So mache ich zum Beispiel auf die Sprechstunden beim Familientreff in Wittenhofen aufmerksam. Wichtig ist auch die Anbindung an Freizeitaktivitäten, wie Vereine. So gibt es Kinder, die in der Jugendfeuerwehr der Freiwilligen Feuerwehr Deggenhausertal aktiv sind oder Jugendliche beim Sportverein. Es gilt auch, im Netzwerk zu arbeiten, wie im Austausch mit der Gemeinde – zum Beispiel mit Sabrina Schorer, der Leiterin vom Ordnungsamt. Wenn Familien wegziehen oder eine neue Familie zuzieht, melde ich, was mir die Bewohner mitgeben und was für die Gemeinde wichtig ist. Von Bedeutung ist auch die Hilfestellung seitens der Familientreff-Leiterin Hildegard Sasse, wenn es um eine zusätzliche Unterstützung der Kinder in der Hausaufgabenbetreuung geht. Aktuell gibt es gemeinsam mit dem Helferkreis Asyl im Tal eine gemeinsame Sprechstunde für Bewohner. Wenn es nicht anders geht, gibt es ebenfalls Unterstützung bei Kontakten zu Ärzten oder zum Kindergarten. Die Aufgaben sind je nach Familie sehr individuell. Es gibt Alleinreisende und Familien mit unterschiedlicher Biografie und verschiedenen Talenten.

Wie eng ist die Zusammenarbeit mit dem Helferkreis in Deggenhausertal und wie sieht diese aus?

Es gibt eine sehr enge Zusammenarbeit. Ich besuche die Familien auch beim Erstgespräch mit den Helfern, wenn Bedarf besteht. Und wir machen die gemeinsame Sprechstunde. Ich habe auch schon Helferkreistreffen besucht. Ich finde die Zusammenarbeit mit dem Helferkreis sehr wichtig, damit wir gemeinsam sinnvoll mit den Menschen arbeiten können. Es sind sehr engagierte ehrenamtliche Helfer im Tal, die schon ganz tolle Sachen auf die Beine gestellt haben, wie beispielsweise Sprachkurse, den Aufbau der Sprechstunde und die organisierten Fahrten zur Tafel nach Markdorf und vieles mehr. Der Helferkreis hat die Familien von Anfang an in allen Ressourcen begleitet. Bei der Zusammenarbeit im Tal ist zu bemerken, dass ich auch mit Pfarrer Jürgen Schmidt im Austausch bin.

Denken Sie, dass eine 40-Prozent-Stelle ausreicht, um die anstehenden Probleme zu bewältigen?

Der Aufwand im Deggenhausertal ist abhängig davon, wie viele Familien im Tal in der AU sind. Aber ich möchte mal sagen, ohne die ehrenamtlichen Helfer wäre das mit 40 Prozent undenkbar.

Welches sind bisher die größten Probleme, die aufgetreten sind und erhalten Sie Unterstützung?

Im Bedarfsfall erhalte ich eine gute Unterstützung von den Ehrenamtlichen, von den Johannitern, vom Landratsamt und auch von Frau Schorer von der Gemeinde. Und natürlich gibt es Probleme, wenn man mit Menschen arbeitet. Man hat ja mit deren Ängsten und Nöten zu tun. Mit freudigen und traurigen Ereignisse. Damit umzugehen ist meine Aufgabe.

Wie wird Ihr Angebot von den betroffenen Personen angenommen?

Eigentlich durchweg positiv. Es ist ja auch alles freiwillig für die Flüchtlinge. Und es ist mir noch nie passiert, dass jemand die Unterstützung abgelehnt hat. Sie fragen eher, wann kommst du wieder.

Wie sind Sie persönlich zu dieser Arbeit, zu diesem Beruf gekommen?

Ich habe vorher Gemeinwesenarbeit gemacht und hatte allgemein viel mit Menschen mit Migrationshintergrund zu tun. Und ich fand diese Arbeit immer sehr schön. Man kann da viel bewirken. Und man sieht viele positive Entwicklung. Dass die Menschen unsere Sprache lernen, einen Arbeitsplatz finden und sich die Kinder gut integrieren. Das ist ein Arbeitsfeld, in dem man unglaublich viele Fortschritte sieht. Da war es mein Wunsch, mehr in diesem Bereich zu machen.

Zur Person

Sarah Wöllhaf wurde am 17. September 1985 in Tettnang geboren. Nach ihrer Ausbildung zur Erzieherin hat sie in Freiburg Sozialpädagogik studiert. Zu ihren Hobbys zählen Musik – sie spielt selbst gerne Gitarre – Tanzen und Wandern.