Deggenhausertal Familientreff: Eltern übernehmen in neuer Gruppe selbst Verantwortung.

Familientreff: Eltern übernehmen in neuer Gruppe selbst Verantwortung.

Der Familientreff Deggenhausertal erfährt viel Zuspruch. Bereits zum vierten Mal, aber als neues Angebot des Familientreffs, trafen sich Mütter und Väter mit Kindern ab einem Jahr in der Gruppe Eltern-Selbstverantwortung.

Beim Tagesthema "Kindergeburtstag" wurde im Service-Center (Gemeinschaftsraum) der "Lebensräume für Jung und Alt" im Schulweg in Wittenhofen gespielt, gelacht, Kaffee getrunken sich unterhalten sowie Erfahrungen und Tipps ausgetauscht. "Die Gruppe war schon im Babytreff zusammen, es hat sich eine Netzstruktur entwickelt und die Teilnehmer bleiben sich einfach treu", freut sich Treffleiterin Hildegard Sasse. Das sei der klassische Fall, wie sich die Angebote des Familientreffs entwickeln. Es gibt einen Bedarf – wie hier der jungen Familien, sich zu treffen – und die Treffleitung schaue, was sich machen lässt – manage die Machbarkeit und begleitete bei Bedarf. So sei auch das Nähstübchen entstanden – "Die sind einfach auf mich zugekommen."

Sasse bezeichnet die Treffleitung als Seismograf der Gemeinde: Hinschauen, zuhören und die Umsetzbarkeit ermöglichen. Die Familientreffs stünden für den präventiven Ansatz, das bedeute, Fehlentwicklungen erst gar nicht entstehen zu lassen. Das gelinge am besten, wenn die latenten Bedürfnisse "erspürt" und befriedigt werden können. "Dabei fühlen wir uns getragen vom Landratsamt und den Kommunen", betont Hildegard Sasse und sagt den Familientreffs eine große Zukunft voraus.

Interessant: Das Modell der Erfolgsgeschichte Familientreff gibt es wohl in dieser Form nur im Bodenseekreis. Geboren wurde die Idee der Familientreffs vor gut 25 Jahren – seinerzeit war Marianne Dreßler Leiterin des Jugendamts im Landratsamt, heute ist es Simone Schilling. Gesellschaftliche Umbrüche hatten den Blick dafür geschärft, niederschwellige Angebote zur Unterstützung und als Netzwerke für Familien zu schaffen. Um sich Hilfe beim Landratsamt in Friedrichshafen zu holen, sei dieses oft zu weit weg und die Hürde ist hoch. Deshalb habe sich die Kooperation Landratsamt-Kommune bewährt. Die Konzeption für die Familientreffs wurde seinerzeit im Kreisrat verabschiedet mit der Maßgabe, das Konzept – mit laufender Aktualisierung aufgrund der Erfahrungen – Schritt für Schritt in den Gemeinden des Bodenseekreises umzusetzen. Um die Familientreffs als dynamisches System weiter zu entwickeln, würden regelmäßig Nutzerbefragungen gemacht. Damit habe jeder Familientreff einen Überblick, welche Angebote im Treff genutzt werden und die Bedarfsplanung kann daraus abgeleitet werden.

Familientreff

Zu Beginn des Jahres 2013 waren die "Lebensräume für Jung und Alt" in Wittenhofen fertig und damit auch der Gemeinschaftsraum, der im Besitz der Gemeinde Deggenhausertal ist. "Jetzt haben wir hier diese Räume und da will ich einen Familientreff haben", hätte der damalige Bürgermeister Knut Simon gesagt, erinnert sich heute Treffleiterin Hildegard Sasse. Und so stellte Sasse ihr Konzept im Gemeinderat vor und die Räte zeigte sich davon überzeugt. Mit dem durchschlagenden Erfolg, wie man heute sieht, hatten jedoch wohl die wenigsten gerechnet.

Bei einem runden Tisch in Deggenhausertal, bei dem alle sozialen Einrichtungen des Tals in die Konzeption eingebunden worden waren, war Hildegard Sasse von der Resonanz mit mehr als 30 Teilnehmern dann doch überwältigt. Das erste Angebot war das offene Familiencafé mit Anita Russ und ihrem Mann Andres, der Klavier spielte. Heute gibt es mehr als zehn gut genutzte Angebote im Familientreff Deggenhausertal, mehr als 120 Personen nutzen die dort gebotenen Möglichkeiten. (wdg)