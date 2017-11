Deggenhausertal Der SV Deggenhausertal ist auf und neben dem Platz erfolgreich

Bei der Hauptversammlung des SV Deggenhausertal zieht Vorsitzender Wolfgang Rößler eine positive Bilanz. Drei Mitglieder wurden zu Ehrenmitgliedern ernannt.

Geradezu unaufgeregt geht es beim SV Deggenhausertal zu, wenn man mal vom Spielfeld absieht. In allen Bereichen gab es Positives zu vermelden. Vorsitzender Wolfgang Rößler betonte in seiner Rede auf der Hauptversammlung im Gasthof Sternen in Obersiggingen, dass zum einen die Mannschaften sportlich gute Ergebnisse erzielen, und zum anderen man auch außerhalb des Fußballplatzes sehr erfolgreich aufgestellt sei. Er hob besonders die zahlreichen Vereinsmitglieder hervor, die sich an vielen Stellen in und um dem Verein engagieren. "Besonderer Dank gilt denjenigen, die in vielen Stunden dafür sorgten, dass der SV Deggenhausertal den schönsten Spielplatz im Tal bekommen hat", so Rößler

Spielausschussvorsitzender Lothar Knisel berichtete erfreut, dass man aktuell mit den gemeldeten Mannschaften sehr gut dastehe und man insgesamt sehr zufrieden sein könne. Finanziell steht der Verein weiterhin auf soliden Füßen, wie Kassenwart Josef Zurell berichtete. Die Versammlung honorierte mit einer einstimmigen Entlastung die solide und engagierte Arbeit des Vorstands im abgelaufenen Jahr, die von Bürgermeister Fabian Meschenmoser durchgeführt wurde. Zuvor stellte er kurz und knapp fest: "Es stimmt beim SV Deggenhausertal". Meschenmoser holte dann aber doch noch etwas aus und nutzte die Gelegenheit, den Spielern und dem Vorstand für die tatkräftige Unterstützung bei den Feierlichkeiten zum 25. Partnerschaftsjubiläum mit der Gemeinde Tschasartet im Juni zu danken.

Jugendleiter Thomas Gäng ging einmal mehr ausführlich auf die vielfältige und erfolgreich geleistete Arbeit im Jugendbereich ein. Bei den Mädchen konnten ein Meister- und ein Bezirksmeistertitel eingeholt werden und insgesamt könne man auf eine starke Jugendbasis aufbauen. "In allen Klassen wurde eine starke Aufbauarbeit geleistet, was ganz besonders auf die guten Trainer zurückzuführen ist", so Gäng. Für ihn steht die sportliche Weiterentwicklung des Spielernachwuchses im Vordergrund seines Wirkens und "weniger irgendwelche erreichten Meistertitel." Bis zu 180 Kinder sind im SVD aktiv – davon 35 Mädchen. 13 Mannschaften sind 2017 gemeldet und 26 Jugendtrainer engagieren sich im Verein. "Hier gebührt vor allem den Jugendtrainern unser aller Dank, die machen einen großartigen Job", so Thomas Gäng abschließend.

Eine große, nicht selbstverständliche, Ehre wurde Robert Krause, Hermann Müller und Hans Rölle zuteil. Sie wurden für ihre langjährigen Verdienste um den Verein zum Dank zu Ehrenmitgliedern ernannt. Stolze 45 Jahre pfeift Josef Metzler bereits als Schiedsrichter, wofür er ebenfalls von Rößler eine Ehrenurkunde bekam. Für ihre Verdienste in den vergangenen 15 Jahren im Vorstand wurden Michael Schlude, Berthold Metzger und Horst Benz geehrt. Allen dankte Wolfgang Rößler für das unermüdliche Engagement.