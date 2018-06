Deggenhausertal Deggenhausertaler Maifest startet mit einer rauschenden Party-Nacht

Drei Tage beste Stimmung in Deggenhausen: Am Montag und am Maifeiertag kommen auch die Freunde der Blasmusik beim tollen musikalischen Programm, das vom Musikverein Deggenhausen-Lellwangen auf die Beine gestellt wurde, auf ihre Kosten. Mit 250 Besuchern war die erste DJ-Partynacht hingegen der Renner bei den Jugendlichen – und gleich auf Anhieb bei ihrer Premiere ein voller Erfolg.

Deggenhausertal (wdg) Einen Frühstart gab es in diesem Jahr beim traditionellen Maifest des Musikvereins Deggenhausen-Lellwangen: Das Festzelt war schon am Freitag aufgebaut worden, damit am Samstag die erste "Deggenhauser DJ-Night" stattfinden konnte. Es ging dem Verein darum, für junge Leute einen zusätzlichen Höhepunkt im Tal zu bieten. Die 18-jährigen Katja und Jana aus Illmensee fanden die Idee für eine Party-Night großartig. "Wir werden wohl auch zum Maifest nach Deggenhausen kommen, obwohl Blasmusik nicht so ganz unser Ding ist", waren sich die beiden einig.

Einige Jungs aus Meersburg, Immenstaad und Ahausen haben sich auch in Deggenhausen getroffen und "finden es echt stark, dass im Tal sowas geboten wird." Aber sie könnten sich auch für Blasmusik begeistern, zumal einige von ihnen in der Knabenmusik Meersburg seien. Die Party-Nacht war sicher ein Erfolg, denn rund 250 begeisterte Besucher tummelten sich im Zelt.

Seine Fortsetzung fand das beliebte Fest am Montag, als zu den Klängen des MV Deggenhausen-Lellwangen die starken Männer um Baumstellerchef Karl Zweifel den Maibaum auf dem Hof der Familie Bentele problemlos mit vereinten Kräften in die Senkrechte brachten. Nach dem Gottesdienst am 1. Mai gab es noch einen Frühschoppen und einen zünftigen Mittagstisch.