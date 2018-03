Deggenhausertal/Salem/Heiligenberg Deggenhauser Tal: Die Natur soll ihren Platz bekommen

Mit dem Managementplan "Natura 2000" sollen Schutzgebiete für Tiere und Pflanzen im Deggenhauser Tal ausgewiesen werden. Unter Landwirten und Grundbesitzern herrscht Verunsicherung, entsprechend heiß wird das Thema diskutiert. Bauern befürchten, das Land nicht mehr so bearbeiten zu können, wie sie wollen. Auch Einschränkungen bei Hoferweiterungen werden befürchtet.

Bei der Aufstellung des Managementplans "Natura 2000 – Deggenhauser Tal" geht es im Wesentlichen um die Festlegung von Schutzgebieten, um die biologische Vielfalt des Naturerbes für nachfolgende Generationen zu erhalten. Als eines der letzten Gebiete in Baden-Württemberg, für das die Richtlinien der Europäischen Union zum Vogelschutz und FFH-Gebiete (Fauna, Flora, Habitat – Tiere, Pflanzen, Lebensraum) umgesetzt werden sollen, gilt das Deggenhauser Tal.

"Es geht hier um 23 Teilflächen mit 812 Hektar, überwiegend auf der Gemarkung der Gemeinde Deggenhausertal sowie Teilstücke in Heiligenberg und Salem", erklärte Carsten Wagner von Regierungspräsidium (RP) Tübingen. Die Behörde hatte zu einer Informationsveranstaltung ins Feuerwehrgerätehaus in Wittenhofen eingeladen. Ziel ist es, einen Managementplan zu erstellen. Mehr als 60 Besucher, darunter viele Landwirte und Grundstücksbesitzer, waren gekommen.

Umsetzung im Jahr 2020

Zum Ablauf der Entwicklung des Managementplans sagte Wagner: "Nach dieser Informationsveranstaltung wird das beauftragte Büro – "365 Grad – Freiraum und Umwelt" – aus Überlingen die betreffenden Flächen begehen, bewerten und die Basis für den Managementplan schaffen." 2019 wird ein Beirat mit Orts- und Fachkundigen den Plan diskutieren und er wird öffentlich ausgelegt. Dann wird die Endfassung erstellt und ab dem Jahr 2020 erfolgt die Umsetzung, die zeitlich nicht limitiert ist.

Carsten Wagner, Urs Hanke und Silke Jäger vom Regierungspräsidium sowie Jochen Kübler vom Büro 365 Grad erläuterten im Detail das Verfahren. Die Bewirtschaftung der betroffenen Flächen werde weiter wie bisher möglich sein, aber nicht zu Lasten von Tiere, Pflanzen und natürlichen Lebensräumen, so die Experten. Ein Landwirt bemängelte, dass seine Hofstelle gewissermaßen vom FFH-Gebiet umzingelt ist – ob denn dann bauliche Erweiterungen noch möglich seien? Silke Jäger dazu: "Der Plan soll ein zusammenhängendes Gebiet darstellen. Da bauliche Erweiterungen einen Eingriff in das FFH-Gebiet bedeuten, muss im konkreten Fall das Landratsamt entscheiden." Jochen Kübler ergänzte: "Ich bin mir ganz sicher, dass es in diesem Fall eine Lösungsmöglichkeit gibt."

Experten machen Landwirten Hoffnung

Ein anderer Landwirt reklamierte, dass eine Grundstückzunge bei ihm als FFH-Gebiet ausgewiesen sei, die er intensiv als Grünland genutzt hat. Jäger betonte, dass die Festlegung der Gebiete eine politische Entscheidung gewesen sei. Kübler sagte: "Wenn Sie die Fläche bisher intensiv genutzt haben, können Sie das auch in Zukunft." Auch Heiligenbergs Bürgermeister Frank Amann wandte sich an die Experten: "Ist dann ein Ausbau der Landesstraße 207 zwischen Echbeck und Deggenhausen parallel der Deggenhauser Aach künftig nicht mehr möglich?" "Das FFH-Gebiet ist da kein Ausschlusskriterium. Ausschlaggebend ist hier die Umweltverträglichkeitsprüfung des Regierungspräsidiums", meinte Jochen Kübler. Und auf die Frage eines Bauern, dass sein Acker im Entwurf als Mähwiese kartiert wurde und ob man dies ändern könne, sagte Kübler: "Wenn das ein Acker ist, bleibt das auch ein Acker."

Die Deggenhauser Aach

Im Bodenseehinterland fließt die Deggenhauser Aach durch ein rund 25 Kilometer langes Tal. Hier ist die Landschaft kleinbäuerlich und kleinteilig geprägt und sehr abwechslungsreich. Die Talhänge sind mit Waldmeister-Buchen- und Mischwäldern bedeckt. Im Tal selbst gibt es magere Flachland-Mähwiesen oder Magerkalkrasen. In den Seitenbächen der Deggenhauser Aach, teils in engen Tobeln, gibt es Lebensräume für Groppe und Steinkrebs.