Deggenhausertal Bauhofleiter Otto Hecht hat in Deggenhausertal drei Bürgermeister erlebt

Auf einen Kaffee mit... Bauhofleiter Otto Hecht. Er hat in 40 Jahren in Deggenhausertal drei Bürgermeister erlebt. Jetzt geht er in den Ruhestand.

Herr Hecht, nach einem erfüllten Arbeitsleben gehen Sie jetzt in Rente. Haben Sie denn schon geplant, wie künftig Ihr Tagesablauf aussehen soll?

Ich werde auf jeden Fall viele Spaziergänge in Deggenhausertal machen. Dann habe ich noch vor viel im und um das eigene Haus herum zu erledigen. Da ist ja auch einiges liegen geblieben, was ich jetzt in Ruhe machen kann.

Oftmals fallen Rentner zunächst in ein Loch, weil plötzlich der jahrzehntelang gewohnte Rhythmus unterbrochen wird. Haben Sie sich darauf vorbereitet?

Andersrum gesagt: Ich gehe ja mit einem weinenden und einem lachenden Auge in den Ruhestand. Und es wird mir schon etwas fehlen. Es ist da auch ein bisschen Wehmut dabei. Nach 40 Jahren ist das schon ein gewaltiger Schnitt. Der Übergang wird schon etwas schwierig werden, aber ich werde das Ganze in Ruhe angehen und ich denke mal, ich komme schon zurecht.

Wie kam es seinerzeit dazu, dass Sie Mitarbeiter der technischen Einrichtung der Gemeinde Deggenhausertal geworden sind?

Es wurde damals, 1979, ein stellvertretender Wassermeister und Mitarbeiter im Bauhof der Gemeinde Deggenhausertal gesucht. Dabei war der Führerschein Klasse 2 gefordert und den hatte ich. Ich war seinerzeit einer der wenigen, die diesen Führerschein hatten. Auch meine Ausbildung als Elektroinstallateur und drei Jahre Erfahrung in einem Sanitärbetrieb haben sich positiv ausgewirkt. Weil das zum Wasser sehr gut gepasst hat.

Wer war damals Bürgermeister und welche Aufgaben hatten Sie zunächst?

Damals war Alfons Schmidtmeister Bürgermeister – ich war übrigens der einzige Mitarbeiter, der drei Bürgermeister im Tal erlebt hat. Priorität hatten die Wasserversorgung und der Winterdienst für den Bauhof. Und im Winter gab es damals auch noch Forstarbeiten für den Bauhof. Mit Knut Simon als neuem Chef und Bürgermeister kam dann die komplette Sanierung der Wasserversorgung im Tal. Unter Leitung von Wassermeister Paul Knörle war das eine gewaltige Aufgabe für uns.

Knut Simon war beachtliche 32 Jahre Bürgermeister und die Gemeinde hat sich in der Zeit rasant entwickelt. Konnte der gemeindliche Bauhof mit der Entwicklung standhalten – und wie hat sich der Bauhof entwickelt?

Der Bauhof war früher in einer Scheune in Wittenhofen neben dem alten Rathaus ohne Heizung, ohne Aufenthaltsraum – insgesamt recht einfach. Und 1994 wurde dann der Bauhof in Untersiggingen gebaut. Zur gleichen Zeit ungefähr wie das Feuerwehrgerätehaus. Die Technisierung hat natürlich über die Jahre zugenommen – auch in der Wasserversorgung musste immer noch viel investiert werden. Ein großes Anschaffungsthema war der Bagger Mecalac sowie dessen Erneuerung von wenigen Jahren. Dieses Gerät ist eine multifunktionale Maschine. Ob baggern, Palettentransport, Mulchen, Gebüsch schneiden und vieles mehr: Dieses Gerät ist für den Bauhof unabdingbar. Ich möchte betonen, dass Bauhof und Wasserversorgung von der Verwaltung immer unterstützt wurden und Knut Simon und der Gemeinderat immer ein offenes Ohr für uns hatten. Die Arbeit ist ja immer mehr geworden. In meiner Amtszeit wurden die Alfons-Schmidmeister-Halle, der Kindergarten Deggenhausen, das Kinderhaus in Untersiggingen, das Dorfgemeinschaftshaus in Limpach, die Erweiterung der Grundschule, das neue Rathaus und weitere Objekte gebaut und angebaut. Die Hausmeistertätigkeit und Wartung hing ja am Bauhof, bis im letzten Jahr ein Hausmeister eingestellt wurde. Die Betreuung der Heizung, kleinere Reparaturen, Wartungsarbeiten. Als ich anfing, waren wir in der technischen Einrichtung der Gemeinde sechs Mitarbeiter und heute sind es acht. Im Verhältnis ist die Arbeit geworden – daher auch die vielen Überstunden.

Wann wurden sie dann Bauhofleiter und wie kam es dazu?

Ich war zunächst stellvertretender Wassermeister, dann Wassermeister. Danach stellvertretender Bauhofleiter und Wassermeister und ab 2012 Gesamtleiter der technischen Einrichtungen Wasserversorgung und Bauhof.

Sie haben sich ja nun weit überdurchschnittlich in Ihrer Aufgabe eingesetzt – neben Ihrem Job als Bauhofleiter waren Sie bei allen gemeindlichen Veranstaltungen und Festen in der Alfons-Schmidmeister-Halle bis spät in der Nacht anzutreffen. Wie sieht das in Zukunft aus, wenn der große zeitliche Aufwand wegfällt?

Ich muss sagen, ich bin schon jetzt entspannter, weil das eine riesige Verantwortung war. Ich war für die gesamte technische Einrichtung in der Halle verantwortlich. Ich war immer so lange da, bis der letzte Besucher die Halle verlassen hat. Ich hatte aber zu allen drei Bürgermeistern ein gutes Verhältnis, das möchte ich betonen.

Wenn Sie heute noch einmal mit der Lehre starten könnten, würden Sie alles noch mal genauso machen?

(Überlegt lange) Eigentlich ja, mir hat die Aufgabe wirklich viel Spaß gemacht. Weil sie sehr vielseitig war. Und weil ich immer ein gutes Verhältnis zu den Bürgern im Tal hatte.

Wie stellen Sie sich Ihre Zukunft vor und was wollen Sie noch erreichen?

Für mich ist die Gesundheit das Wichtigste. Ich möchte die Rente noch viele Jahre genießen können. Und dass ich noch viel wandern kann. Im Garten zu Hause arbeiten, darauf freue ich mich besonders. Da habe ich vieles selbst gemacht und das ist ein wenig mein Hobby. Ich möchte da noch ein kleines Windrad bauen.

