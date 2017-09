Deggenhausertal Auch Mostereien leiden unter Wetterkapriolen

Die Obst- und insbesondere die Apfelernte läuft auf vollen Touren. Landwirte, Obstbauern und Winzer in der Region müssen Ernteausfälle infolge der Wetterkapriolen und insbesondere der Folgen des Aprilfrosts hinnehmen. Aber welche Auswirkungen hat das auf Weiterverarbeiter wie eine Mosterei?

Die Mosterei Kopp in Obersiggingen im Deggenhausertal verarbeitet ausschließlich Früchte aus einem Umkreis von 20 bis 30 Kilometern. „Es ist ein schwieriges Jahr für Obstbauern und uns Mostereien. Im Bundesdurchschnitt gibt es wohl Ernteausfälle um die 60 Prozent und in unserer Region bis zu mehr als 80 Prozent“, erklärt Siegfried Kopp, womit die Bodenseeregion am stärksten betroffen ist. Das sei sowohl in Tal- als auch in Berglagen zu beobachten. Zum Frost kamen noch Hagelschäden, das trockene Frühjahr und später feuchtwarmes Wetter, was zu Pilzwuchs und Schorf auf den Blättern geführt habe, die dann recht früh abgefallen seien.

Über die Blätter werden mit Sonne und Feuchtigkeit Inhaltsstoffe wie Zucker in der Frucht eingelagert. Gerade bei Streuobst sei das Problem mit Schorf besonders groß, da Hochstämme selten gespritzt werden. „Wir verarbeiten zu rund 80 Prozent Streuobst und sind deshalb besonders betroffen“, sagt Philipp Kopp. Streuobst würde wegen der hohen Qualität verarbeitet. Die besondere Saftqualität sei auf ein ausgewogenes Zucker-Säure-Verhältnis zurückzuführen. Außerdem ist das Sortenspektrum bei Streuobst viel breiter und damit ist der Saft aromatisch vielseitiger und abwechslungsreicher. Weil Streuobst fast ausschließlich im Nebenerwerb betrieben wird, seien die Auswirkungen für die Bauern weniger dramatisch als beim Intensivobstanbau.

Die Kopps sind natürlich auch auf Ware aus dem Intensivanbau angewiesen, die aus aussortierter Ware aus Tafelobst besteht und in diesem Jahr die Einbrüche beim Streuobst ausgleichen soll. Aber genau hier gibt es auch Ernteeinbrüche. Die Fruchtknappheit wirkt sich auf die Preise aus. So sind die Preise für konventionell erzeugte Äpfel mit 20 Euro pro 100 Kilogramm etwa doppelt so hoch wie im Vorjahr. Und während im vergangenen Jahr – jeweils bei einem Sockelpreis in Höhe von 14 Euro – 18 bis 23 Euro pro 100 Kilogramm Streuobst bezahlt wurden, müssen in diesem Jahr 30 Euro plus X bezahlt werden. Es handelt sich jeweils um Tagespreise. Siegfried Kopp: „Wir werden mit der erzeugten Saftmenge auch künftig die Nachfrage unserer Kunden bedienen können, jedoch können wir die Preissteigerungen nicht komplett kompensieren – aber natürlich können wir die Steigerungen nicht 1:1 an unsere Kunden weitergeben.“ Eines sei jedoch ganz klar: Bei diesen Einstandspreisen sei eine Verwertung der Äpfel über die Brennerei in diesem Jahr mit Sicherheit nicht rentabel.

Mosterei Kopp

Seit dem Jahr 1870 wird der Hof in Obersiggingen durch die Familie Kopp bewirtschaftet, nun bereits in der vierten Generation. Die fünfte Generation ist mit Philipp Kopp – Sohn von Otto und Neffe von Siegfried Kopp – bereits voll integriert. Früher war es ein ganz gewöhnlicher, vielseitiger Bauernhof. 1943 gab die Familie diesen Bereich auf und begann mit der Lohn- und Süßmosterei. Vor kurzem wurde in ein großes, neues Betriebsgebäude investiert und der Neffe Philipp Kopp ist im Betrieb angestellt – wobei auch sein Bruder Otto und die Schwägerin Gabriele in der Freizeit mitarbeiten. „Die Saftherstellung ist eine gute Existenzgrundlage und wir belegen da eine Sparte. Das Interesse der Verbraucher für Regionales ist deutlich gestiegen und es gibt feste Konditionen“, freut sich Siegfried Kopp, der an Gastronomie, Einzelhandel und an Privatleute ausliefert. Er unterhält in Obersiggingen einen kleinen Getränkemarkt für Abholer. (wdg)