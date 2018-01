Deggenhausertal Annerose Blessing drei Wochen im Einsatz in Äthiopien

Annerose Blessing aus Burg in Deggenhausertal engagiert sich in Afrika. In einer Krankenstation in Äthiopien erlebte sie was es heißt, unter einfachsten Bedingungen Menschen zu helfen. Eine Erfahrung, die so ganz anders ist als ihre Tätigkeit im Weingartener Krankenhaus.

Für den gemeinnützigen Verein Humedica International Aid mit Sitz in Kaufbeuren war Annerose Blessing aus Burg im Deggenhausertal rund drei Wochen in Äthiopien. Äthiopien ist mit 99 Millionen Einwohnern das drittgrößte Land Afrikas und liegt am Horn von Afrika. Ganz im Süden des Landes, weitab von befestigten Straßen im Tal des Flusses Omo beim Dorf Duss, war sie mit einem Team in einem Gesundheitszentrum aktiv, um den Menschen vor Ort medizinische Hilfestellung sowie Unterstützung in Hygiene sowie Ernährung zu geben und Schulungen und Behandlungen durchzuführen.

"Man muss sich vorstellen, da kommen fremde weiße Menschen und wollen den Einheimischen medizinische Unterstützung bieten. Ich finde dabei ganz besonders toll, wie schnell da eine Vertrauensbasis hergestellt wird. Dieses Vertrauen herzustellen fordert mich heraus und das finde ich sehr spannend", erklärt Annerose Blessing. Und dazu gehöre für das Team der Krankenstation auch mal, sich darauf einzulassen, dass ein Heiler aus einem Dorf eine Zahnoperation mit abenteuerlichen Instrumenten vornimmt und die deutschen Ärzte und Schwestern für Hygiene und Narkose sorgen.

Das Gebiet der Stämme der Kara und Hamar, einer Region, die von Steppen und Buschland bestimmt wird, sei "mit der Zivilisation bei uns nicht vergleichbar", sagt Blessing. "Es ist original so, wie man es aus dem Fernsehen kennt: Die Hütten der Bewohner aus Holz und Stroh stehen auf Holzstelzen und das Getreide wird auf dem Stein gemahlen." Zwar sei überraschenderweise alles grün gewesen als sie ankamen und nach der Regenzeit hätten die Bäume geblüht und der Mais sei gewachsen. Aber die Menschen leben doch sehr einfach. Es gibt keinen Strom und kein fließendes Wasser. Das Wasser für die Station wird aus dem Fluss Omo gewonnen. Mit einer Wurzel umgerührt – so die Einheimischen – werde es brauchbar. Aber zum Zähne putzen und Kochen wird es mit einem "Paul-Wasserrucksack" behandelt. Zum Duschen müssen fünf Schöpfer reichen und auch die in der Station europäischen Toiletten werden mit Omo-Wasser aus dem Kübel gespült.

Über Solarladegeräte werden Kleingeräte aufgeladen. Und ein Generator sorgt für Strom in dem Gesundheitsposten, sofern Benzin da ist und eine intakte Batterie. Ein Stück weit schwierig ist auch die Kommunikation mit den Patienten, zumal es in Äthiopien 80 verschiedenen Sprachen gibt. Dafür gibt es jedoch Dolmetscher im Lager. Und auch die Anlage von Krankenakten sei nicht so einfach, sodass beispielsweise das Alter der Patienten geschätzt werden muss, weil die Geburten nicht registriert werden.

"Die Arbeit ist durchaus anstrengend, weil um die Mittagszeit in der Sonne schon mal 60 Grad Celsius erreicht werden. Es ist auch mental anstrengend und es gibt nur begrenzte medizinische Möglichkeiten – auch wenn die Apotheke der Station gut sortiert ist", berichtet Blessing. Allerdings gebe es kein Röntgengerät und Ultraschall nur, wenn auch Strom da ist.

In der Station arbeiten aus Deutschland drei Ärzte, drei Krankenschwestern und eine Koordinatorin, die alles vor Ort organisiert, wie die Kasse, Medikamente, Unterkunft und vieles mehr. Im Vorfeld ihres Einsatzes hat Annerose Blessing gemeint: "Ich habe mir gedacht, ich warte mal ab, was auf mich zukommt, damit ich nicht durch falsche Vorstellungen enttäuscht werde." Nach ihrem Einsatz stellt sie fest, dass sie sich was getraut hat und es richtig war, nach Äthiopien zu gehen. Sie wird wohl wieder einmal bei einem Humedica-Einsatz mitmachen. Auch kann sie bei Katastrophen wie einem Erdbeben eine SMS von Humedica bekommen und sich entscheiden, ob sie helfen will und es mit ihrem Dienstplan im Krankenhaus vereinbar ist.

Zur Person

Annerose Blessing, 49, wohnt in Burg im Deggenhausertal und stammt aus Schorndorf. Sie ist verheiratet und hat vier Kinder. Die gelernte Kinderkrankenschwester hat sich als pädagogische Fachkraft für Kinder unter drei Jahren und als Sozialfachwirtin weitergebildet. Sie arbeitet im Krankenhaus in Weingarten in der Gynäkologie/Neugeborene. Zu ihren Hobbys zählen Lesen, Spieleabende mit Freundinnen und Kochen. Auch das Erlernen von Sprachen interessiert sie sehr.

Der Weg zu Humedica

Annerose Blessing interessiert sich schon lange dafür, humanitäre Hilfe im Ausland zu leisten. "Aber die großen Organisationen bieten nur Einsätze ab drei Monaten Dauer an. Da bin ich über eine Empfehlung zu Humedica gekommen, die auch kürzere Einsätze organisieren." Bei einem einwöchigen Einsatztraining wurden verschiedene Situationen geübt, wie Schlafen in Zelten, Schlafentzug und Verhalten bei einem Überfall auf das Camp. Kurze Zeit später bekam Annerose Blessing die Zusage für einen Einsatz in Äthiopien, darüber wurde ein Vertrag abgeschlossen. Da Humedica ein gemeinnütziger Verein ist, müssen die Teilnehmer sowohl das Training als auch den Flug nach Äthiopien selbst bezahlen. Für die Dauer des Einsatzes hat sich Annerose Blessing Urlaub genommen. Das Zielgebiet Äthiopien hatte sie sich selbst ausgesucht. Zuvor gab es arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen und die erforderlichen Impfungen. Das Team, mit dem sie in Äthiopien war, bestand aus bei Auslandseinsätzen erfahrenen Leuten und Anfängern – drei Ärzten, drei Krankenschwestern und einem Koordinator vor Ort. Dazu zwei Krankenpfleger aus Äthiopien, die auch geschult wurden und später eventuell die Station einmal übernehmen sollen. Außerdem Fahrer für die Jeeps, Köchinnen und Wachpersonal.

Humedica ist auf Spenden angewiesen, die auf das Spendenkonto der Sparkasse Kaufbeuren überwiesen werden können: BIC-Code BYLADEM1KFB, IBAN: DE 3573 4500 0000 0000 4747. Humedica ist eine Nichtregierungsorganisation und wird seit 2008 jährlich mit dem DZI-Spendensiegel ausgezeichnet.