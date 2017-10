Deggenhausertal Aktionstag für Ministranten

Mit Spielen, Quiz und Gottesdienst haben die Ministranten der Seelsorgeeinheit Deggenhausertal bei einem Aktionstag den "Super-Mini" gesucht.

Deggenhausertal (wdg) Die Ministranten aus den Pfarrgemeinden der Seelsorgeeinheit Deggenhausertal haben sich zu einem Aktionstag auf der Wiese beim Pfarrheim in Oberhomberg getroffen. Unter dem Motto "Wir sind Helden" standen eine Reihe von Spiele und ein Quiz, um den "Super-Mini" der Seelsorgeeinheit zu finden. Da gab es schon recht knifflige Fragen zur Liturgie, die zuvor über das ganze Gelände versteckt worden waren. Aber auch aktuelle Fragen waren recht spannend: Wer war kein Ministrant? Entertainer Thomas Gottschalk, Tote-Hosen-Frontmann Campino oder Fußballstar Thomas Müller? Nach umfangreichen Diskussionen in den Gruppen hatte man sich auf Campino geeinigt.

Geleitet wurde der Nachmittag vom Jugendreferenten für das Dekanat Linzgau, Alexander Kleber: "Das Mini-Mobil ist hier in Deggenhausertal eine Premiere." Es gehe um eine neue Form der kirchlichen Jugendarbeit, die mit Ehrenamtlichen im Dekanat entwickelt worden war. Ziel sei es, die Ministrantenarbeit vor Ort zu stärken und den Zusammenhalt der Pfarreien zu fördern. Auch gelte es, die Arbeit der Ministranten in der Öffentlichkeit darzustellen. Sie sei mit Gruppenstunden und Ausflügen mehr, als nur am Sonntag in der Kirche zu sein. Wie in vielen anderen Bereichen gebe es auch in der kirchlichen Arbeit ein Nachwuchsproblem, dem man begegnen wolle.

Nach Spielen und Erlebnissen gab es Würstchen und Getränke zur Stärkung. Der Nachmittag schloss mit einem Gottesdienst mit Pfarrer Jürgen Schmidt, der die Aktivität des Dekanats begrüßte. Die Ministranten selbst waren von der Aktion durchweg begeistert. Kathrin, die von Seiten der Ministranten dabei war, fasste zusammen: "Die Spiele haben wirklich viel Spaß gemacht und ich fand ganz toll, dass wir alle zusammen waren."