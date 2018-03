Deggenhausertal 261 Pferde und acht Kapellen zum Georgiritt gemeldet

Der Georgiritt in Limpach in Deggenhausertal hat eine jahrhundertealte Tradition. Dieses Jahr werden zu Ehren des heiligen Georg am Muttertag, 13. Mai, 261 Reiter und acht Musikkapellen bei der Prozession mitreiten.

Große Resonanz hat es auf das Vorgespräch zum Georgiritt im Gasthaus "Mohren" in Limpach gegeben. Nahezu 50 Vertreter von Reitergruppen und Musikkapellen sowie des Deutschen Roten Kreuzes drängten sich in den Saal, wo Georg Matt und Renate Kretzdorn vom Festausschuss und Pfarrer Jürgen Schmidt sowie mehrere Mitorganisatoren über den Georgiritt informierten. Reitergruppen und Musikkapellen wurden ermittelt, um in die Detailplanung des Ereignisses einsteigen zu können.

Pfarrer Jürgen Schmidt sagte: "Der Georgiritt ist das wichtigste kirchliche Fest im ganzen Jahr in der Kirchengemeinde Deggenhausertal und darüber hinaus; er ist ein Zeichen des gelebten Glaubens." Besonders in Zeiten, in denen der Egoismus immer größer und das "Wir" immer kleiner würden, seien dieser Zusammenhalt und das Miteinander besonders wichtig. Es sei ein seit Jahrhunderten gelebtes Brauchtum, das einen religiösen Teil habe und einen weltlichen Teil. Insgesamt strahle der Ritt eine Fröhlichkeit aus.

Auch Renate Kretzdorn hob das gute Miteinander hervor: "Die Reiter, Musikkapellen und viele, viele Helfer engagieren sich ehrenamtlich – ohne Sie wäre das alles nicht möglich." Georg Matt betonte, es sei ein beeindruckendes Bild, wenn Reiter, Kapellen, Fahnenträger und viele mehr sich zur Prozession aufmachen.

Matt zeichnete acht Reiter für deren langjährige Teilnahme am Georgitritt aus: für 25 Teilnahmen Claudia und Thomas Grimm von der Blutreitergruppe Schmalegg, für 40 Jahre Rudi Heilig, Matthäus, Franz und Josef Roth sowie Alois Sauter und Karl-Heinz Strasser.

Georgiritt 2018 Der Georgiritt in Limpach zu Ehren des heiligen Georg und der Wallfahrtskirche findet in diesem Jahr wie gewöhnlich am Muttertag, 13. Mai statt. 261 Pferde (Vorjahr: 259) mit Reitern gemeldet und acht Musikkapellen werden die Prozession bereichern. Ab 7 Uhr formieren sich die Reitergruppen auf dem Aufstellungsplatz und um 8 Uhr beginnt die Prozession. Anschließend findet des Festgottesdient im Freien statt.

Stimmen zum Georgiritt