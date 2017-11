vor 4 Stunden Christiane Keutner Deggenhausertal 150 Bürger kommen zur Einwohnerversammlung

Großes Interesse an der Entwicklung von Deggenhausertal: 150 Bürger kamen zur Einwohnerversammlung in das Feuerwehrgerätehaus in Wittenhofen. Bürgermeister Fabian Menschenmoser informierte über Projekte 2018. Ungläubiges Raunen ging durch die Menge, als Meschenmoser bekannt gab, dass die Straße in Untersiggingen acht Monate voll gesperrt werden muss, wenn die Brücke am Dtal-Markt saniert wird.