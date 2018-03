Markdorf 14 Ehrungen für treue Schwimmer

DLRG-Ortsgruppe Deggenhausertal: 75 Kinder und Jugendliche sind inzwischen mit dabei. Der Vorstand wird in der Versammlung einstimmig wiedergewählt.

Ohne sie wären schon viele Menschen am und im Wasser in bedrohliche Situationen gekommen: Bereits seit 1978 bildet die DLRG-Ortsgruppe Deggenhausertal Mädchen und Jungen zu guten Rettungsschwimmern aus. Jeden Dienstag beginnt für rund 75 Kinder und Jugendliche mit einem dreifachen "Patschnass" die Ausbildung in der Schwimmhalle Wittenhofen. In der Hauptversammlung gab es nun Lob für alle Übungsleiter, Trainer und Verantwortlichen, mit denen diese wichtige Jugendarbeit umgesetzt wird. 14 Ehrennadeln wurden für zehn, 25 und 40 Jahre Mitgliedschaft verliehen. Der alte und wiedergewählte neue Vorstand, mit dem Vorsitzenden Harald Nagel sowie seinem Stellvertreter Jochen Jehle, berichtete von den Ausbildungen, Übungen und Wettkämpfen.

Im Kassenbericht wurde der DLRG-Ball zur Fasnet von Schatzmeister Marc Brodbeck auch als größter Einnahme- und Ausgabeposten genannt, die Kasse selbst wartete mit einer positiven Bilanz zum Jahresende 2017 auf. Als positiv verbucht wurden unter anderem auch die 228 Mitglieder der DLRG Deggenhausertal und hier insbesondere die Mitgliedschaft des Bürgermeisters von Deggenhausertal, Fabian Meschenmooser. Jugendarbeit sei ihm sehr wichtig und "in dieser Ortsgruppe wird sie überzeugend geleistet und von vielen jungen Menschen getragen. Dieses Engagement wird von unserer Gemeinde gerne unterstützt", freute sich Meschenmoser.

Alle Anwesenden der Hauptversammlung sahen ihre Motivation in der gemeinsamen Aufgabe: "Mit viel Spaß Nichtschwimmer zu guten Schwimmern und gute Schwimmer zu Rettungsschwimmern ausbilden. Dass sie das erfolgreich umsetzen, wird immer wieder durch den ausgesprochenen Dank der Eltern, Kinder und Jugendlichen deutlich", formulierte es Harald Nagel noch einmal. Viel Spaß werde es auch bei den kommenden Aktivitäten wie dem Sommerfest, dem DLRG-Ausflug oder der Weihnachtsfeier geben, versprach das neu gewählte Vorstandsteam und wünschte allen Teilnehmern der Versammlung ein erfolgreiches Jahr.