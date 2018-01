Bodenseekreis Zusätzliche Studienplätze für Grundschullehramt

Das Regierungspräsidium Tübingen bereitet diese Maßnahme vor, um dem Lehrermangel entgegenzuwirken. Insbesondere der ländliche Raum soll davon profitieren. An der Pädagogischen Hochschule in Weingarten sollen künftig 25 neue Studienplätze zur Verfügung stehen.

Bodenseekreis – Für das Grundschullehramt hat das Land Baden-Württemberg insgesamt 200 zusätzliche Studienplätze an den Pädagogischen Hochschulen geschaffen. 1,5 Millionen Euro pro Jahr sollen für den Ausbau des Studienangebots bereitgestellt werden. Dies hat das Wissenschaftsministerium kürzlich in einer Pressemitteilung angekündigt.

Besonders im ländlichen Raum fehlen die Lehrer. In diesem Schuljahr hat etwa das Regierungspräsidium Tübingen alle Reserven mobilisieren müssen, um im Bodenseekreis und im Landkreis Ravensburg durchgängig und ohne größere Ausfälle an allen Grundschulen unterrichten zu können. "Das wurde möglich, weil Lehrkräfte bereit waren ihre Teilzeitverträge aufzustocken oder angehende Pensionäre ihren Ruhestand nochmal hinausgeschoben haben", erklärt Stefan Meißner, Pressesprecher des Regierungspräsidiums Tübingen. Auch Lehrer in Familienzeit seien bereit gewesen, diese früher zu beenden.

Durch die zusätzlichen Studienplätze, von denen insgesamt 25 der Pädagogischen Hochschule Weingarten zugeteilt werden sollen, verspricht sich das Regierungspräsidium Tübingen laut Meißner in drei bis vier Jahren eine Entspannung der Lehrerversorgung in Baden-Württemberg. Meißner bewertet diesen Schritt deshalb positiv: "Wir sind der Auffassung, dass die Ausweitung der Studienplätze für das Grundschullehramt verantwortungsbewusst und mit Augenmaß angegangen worden ist."

Auch das Wissenschaftsministerium gibt sich in seiner Pressemitteilung zuversichtlich: "An den einzelnen PH-Standorten können nun bis zu 18 Prozent mehr Studierende ihr Studium im Lehramt Grundschule aufnehmen“, sagt Wissenschaftsministerin Theresia Bauer. Bei der Verteilung der Plätze an den Hochschulen sei zudem besonders Wert auf die Versorgung in der Fläche gelegt worden.

Die Pädagogische Hochschule Weingarten bewertet die Maßnahme auf Anfrage dieser Zeitung positiv: "200 zusätzliche Studienplätze werden wahrscheinlich wirksam gegen den Lehrermangel sein", erklärt Arne Geertz, Sprecher der Hochschule. Dennoch hätte sich die Verwaltung der PH Weingarten gewünscht, dass im ländlichen Raum überdurchschnittlich viele zusätzliche Studienplätze geschaffen werden. "Für die zusätzlichen Studienplätze erhalten die PHs jedoch eine angemessene Ausstattung, wofür wir dankbar sind", so Geertz. Da die Bewerberzahlen jedes Jahr um ein Vielfaches über den verfügbaren Studienplätzen liegen, sei es kein Problem, die zusätzlichen Plätze zu füllen. Studienbeginn für den vergrößerten Jahrgang wird das Wintersemester 2018/19 sein, frühester Abschluss für die angehenden Grundschullehrer ist das Sommersemester 2022.