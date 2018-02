Bodenseekreis Zugausfälle wegen Grippewelle bei der Bahn

Fahrgäste müssen sich auch auf der Südbahnstrecke auf Einschränkungen einstellen.

Bodenseekreis/Ulm – Wer in diesen Tagen mit dem Zug unterwegs ist, muss sich auf Einschränkungen einstellen. Denn der hohe Krankenstand bei der Deutschen Bahn sorgt derzeit für Zugausfälle in der Region, davon ist nun auch die Südbahn betroffen. Grund für die Ausfälle ist nach Angaben der Deutschen Bahn eine Erkältungs- und Grippewelle. Wegen eines erhöhten Krankenstands stehe nicht genügend Fahrpersonal der DB Regio Baden-Württemberg zur Verfügung.

Bereits am Montag waren Züge auf der Südbahnstrecke ausgefallen und auch am Dienstag fährt ab 9 Uhr morgens die Regionalbahn zwischen Ulm und Biberach nicht. Dafür hält der Interregio-Express (IRE) Stuttgart–Ulm–Lindau auf der Strecke außerplanmäßig auch in Erbach. Zwischen Laupheim-West und Biberach werde ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet, schreibt die Bahn in der Pressemitteilung weiter. Dieser bediene alle Haltepunkte der ausfallenden Regionalbahn. Mit Einschränkungen im Zugverkehr müsse noch bis einschließlich Sonntag, 18. Februar, gerechnet werden.

Auf der Brenzbahn fällt zu Wochenbeginn weiter der Interregio-Express zwischen Aalen und Ulm aus. Der stündliche Regionalexpress fahre aber weiter, heißt es von der Bahn.

Die Bahn empfiehlt allen Reisenden, sich vor Fahrtantritt auf www.bahn.de/aktuell, in der DB Navigator-App oder auf www.bahn.de/Reiseauskunft zu informieren.