Bodenseekreis Workshops zu Nutzen und Gefahren der Medien

Das Landratsamt Bodenseekreis organisiert von 13. Oktober bis 4. November wieder die Jugendmedienwoche. Hier stehen Workshops und Vorträge zu Nutzen und Gefahren der Medien im Vordergrund. Der SÜDKURIER organisiert zwei Workshops zum Thema Live-Reportage.

Bodenseekreis (lip) Der Konsum von Mobiltelefon, Laptop und Co. wächst stetig. Das Thema Medienkompetenz wird deswegen schon im Kindes- und Jugendalter zunehmend wichtiger. Um die richtige Nutzung, aber auch Gefahren der Medienvielfalt zu beleuchten, organisiert das Landratsamt Bodenseekreis die Jugendmedienwoche.

Während der Neuauflage werden rund 40 Workshops, Vorträge sowie Seminare für Kinder, Jugendliche und Eltern unter dem Motto "Medienkompetenz durch Medienbildung und -sensibilisierung" angeboten. Das geht aus einer Mitteilung des Landratsamtes Bodenseekreis hervor. Vom Workshop "Wir drehen einen Kurzfilm" bis zum Vortrag "Wie schütze ich mich vor Cybermobbing?" ist von Freitag, 13. Oktober, bis Samstag, 4. November, einiges geboten.

Neu sind in diesem Jahr generationsübergreifende Workshops. Kinder erkunden dabei gemeinsam mit Eltern oder Großeltern die Welt von WhatsApp, Facebook und Co. Ebenfalls erstmalig auf dem Programm der Jugendmedienwoche ist ein Internetführerschein, den acht- bis zehnjährige Teilnehmer absolvieren können. Als besondere Höhepunkte hebt das Landratsamt den #Instawalk in Überlingen sowie die Live-Reportagen während des Events hervor. Der #Instawalk findet als Auftaktveranstaltung am Freitag, 13. Oktober, für Kinder ab acht Jahren, Jugendliche und Erwachsene statt.

Einen Workshop zum Thema Live-Reportage organisiert der SÜDKURIER. Jugendliche im Alter von zwölf bis 15 Jahren besuchen dabei gemeinsam mit Redakteurin Christina Bömelburg die Teilnehmer und Dozenten der verschiedenen Veranstaltungen und berichten ganz aktuell von der Jugendmedienwoche. Dieser Workshop wird zwei Mal angeboten: am Donnerstag und Freitag, 2. und 3. November, jeweils von 10 bis 15.30 Uhr.

Die Teilnahme an Seminaren und Vorträgen ist kostenfrei. Workshops der Jugendmedienwoche kosten 3 Euro. Die Plätze sind begrenzt. Anmeldungen sind im Internet möglich: www.bodenseekreis.de/ jugendmedienwoche