Bodenseekreis Wetterjahr 2017 zeigt einige Extreme

Die frühe Blüte und der Frost im April sorgten für große Schäden in der Landwirtschaft. Die Sonne schien 2017 pro Tag durchschnittlich 15 Minuten länger. Gleichzeitig gab es 16 Prozent mehr Niederschlag als im 30-jährigen Mittel. Die Meteorologen rechnen künftig mit mehr Unwettern im Sommer und Stürmen im Winter.

Ein Auf und Ab der Temperaturen, der trockenste Winter seit 50 Jahren und eisige Spätfrostnächte haben das Wetterjahr 2017 geprägt. Abgesehen vom dauerkalten Januar, in dem die Temperaturen nicht selten unter die Grenze von minus zehn Grad Celsius gefallen sind, einem anhaltend warmen März und dem goldenen Oktober hat sich das Wetter recht wechselhaft gezeigt.

Besonders frühe Blüte im März: Ein überwiegend schöner, sonnenscheinreicher und ungewöhnlich warmer März – nach dem Jahr 1994 der zweitwärmste seit Aufzeichnung – lässt die Natur schneller als gewohnt aus dem Winterschlaf erwachen. Innerhalb weniger Tage grünt und blüht es an allen Ecken. Ende des Monats herrschen Temperaturen bis zu 25 Grad Celsius. Das gibt Roland Roth von der Wetterwarte Süd in einer Mitteilung bekannt.

Spätfrost im April bringt hohe Schäden: Durch die ungewöhnlich frühe Blüte in Kombination mit den eisigen Spätfrostnächten im April ist ein hoher Schaden in der Landwirtschaft entstanden. "Insgesamt gehen wir von einem Ausfall von Zweidrittel der Ernte aus. Die Ernteschätzung vergangenen Herbst prognostizierte 85 000 Tonnen, normal sind 250 000 bis 300 000 Tonnen am Bodensee", erklärt Manfred Büchele, Leiter des Ernährungszentrums Bodensee-Oberschwaben.

Sonnenscheindauer kann sich sehen lassen: Wie Messungen an der Wetterstation in Bad Schussenried ergeben, betrug die Sonnenscheindauer dort im vergangenen Jahr 1737,8 Stunden. "Damit schien die Sonne statistisch gesehen etwa 15 Minuten länger pro Tag als man normalerweise erwarten darf", sagt Meteorologe Roland Roth. An der Messstation des Wetterkontors in Konstanz wurde sogar ein noch höherer Wert aufgezeichnet: 1927,3 Stunden Sonnenschein.

Gewitterreicher Sommer: Die zweite Jahreshälfte 2017 hat zahlreiche Tiefdruckgebiete mit viel Regen gebracht und den Sommer zum niederschlagreichsten seit 1968 gemacht. An der Wettermessstation Bad Schussenried wurden insgesamt 1067,3 Liter Niederschlag pro Quadratmeter gemessen. Das sind laut Roth rund 150 Liter mehr als im Durchschnitt der Jahre 1981 bis 2010. In Bad Schussenried wurden 41 Gewittertage gezählt – 13 mehr als in einem durchschnittlichen Jahr. Meteorologe Jürgen Schmidt vom Wetterkontor weiß: "Wir hatten im vergangenen Jahr 16 Prozent mehr Niederschlag als im 30-jährigen Mittel."

Auch künftig mehr Extremwetterlagen: Wie Schmidt erklärt, gibt es bei der fortschreitenden Klimaerwärmung "wahrscheinlich mehr Unwetter im Sommer und auch Stürme im Winter, natürlich auch mehr Sommertage mit Temperaturen über 30 Grad Celsius".

Ausblick auf kommenden Wochen: Nach dem wechselhaften Jahresbeginn wird es mit Hoch Adam deutlich ruhiger, so Schmidt. "Es wartet eine insgesamt eher ruhige Wetterwoche. Die Temperaturen gehen dabei zum Ende der Woche etwas nach unten", kündigt Schmidt an. Bis kommenden Montag sei kein Schnee zu erwarten, eventuell aber im Laufe der nächsten Woche.

Zahlen zweier Messstationen

Konstanz: Die Jahresdurchschnittstemperatur der Wetterwarte liegt bei 10,7 Grad Celsius. Das entspricht einem Plus von 0,9 Grad Celsius gegenüber dem Vorjahr. Insgesamt 61 Frosttage, das heißt, Tage, an denen die Temperaturen unter Null Grad Celsius fielen, wurden gemessen. Dauerfrost gab es an 16 Tagen. Der Sommer hat sich im vergangenen Jahr mit 68 Sommertagen, an dem das Thermometer die 25-Grad-Celsius-Grenze überschritten hat, sowie 23 Tagen, an denen Temperaturen von mehr als 30 Grad Celsius gemessen wurden, von seiner besten Seite gezeigt. Wie Jürgen Schmidt vom Wetterkontor Auskunft gibt, wurde der Jahreshöchstwert am 22. Juni gemessen: 34,6 Grad Celsius. Der kälteste Tag war mit minus 10,4 Grad Celsius der 7. Januar.

Bad Schussenried: Die Werte der Messstation in Oberschwaben ergeben: Die durchschnittliche Temperatur ist mit 9,2 Grad Celsius niedriger als in den beiden Jahren zuvor (2015: 9,8 Grad Celsius, 2016: 10,0 Grad Celsius). "An 106 Tagen lagen die Temperaturen unter dem Gefrierpunkt, an 24 Tagen wurde Dauerfrost registriert", sagt Roland Roth, Meteorologe der Wetterwarte Süd. An 56 Tagen wurde die Sommermarke von 25 Grad Celsius erreicht und an 18 Tagen hat das Thermometer 30 Grad Celsius überschritten. Die höchste Temperatur wurde am 1. August in Ravensburg und Friedrichshafen aufgezeichnet: 35,1 Grad Celsius. (lip)