Bodenseekreis Wenn Häuser reden könnten: Explosion von Farben in Kressbronn

Drei buntbemalte Wände von drei verschieden Künstlern schmücken das Haus von Lorenz Göser in der Kressbronner Kirchstraße. Ein neuer Teil der Serie "Wenn Häuser reden könnten".

Bodenseekreis – Um es gleich vorweg zu nehme: Die vierte, noch unbemalte Seite lässt Lorenz Göser, der Besitzer des kunterbunten Hauses in der Kirchstraße 18 in Kressbronn, absichtlich frei. Er hegt die Hoffnung, dass seine Kinder sie verzieren, wenn sie das Haus eines Tages erben. Der Rest der Hausfassade ist bunt und erzählt eine Menge Geschichten, vor allem aus dem Leben der Familie.

Die Giebelseite, die von der Schweizer Künstlerin Sofie Siegmann gestaltet wurde, ist einfach nur eine Explosion von Farben, die laut Göser irgendwie auch etwas Pflanzlich-Biologisches an sich haben. Der wichtigste Aspekt war genau wie an der Nordseite, die von Angelika Huber-Sommer bemalt wurde, einfach das Fröhlich-Bunte, das ein bisschen Wärme und gute Laune in den Alltag ausstrahlen soll. Ganz anders dagegen die breite Südseite, die von Wolfgang Franz, einem langjährigen Freund des Hausbesitzers, nach alten Fotos mit Hilfe von Schablonen sehr aufwendig und detailliert bemalt wurde. Sie stellt auf dem über 100 Jahre alten Haus das facettenreiche Leben der Menschen und exemplarisch anhand mehrerer Einzelbilder wichtige Stationen des Hausherrn dar, die am Ende eben doch eine Gesamtkomposition ergeben. Auf der Wand sind Mutter und Vater genauso verewigt wie seine katholische Jugendgruppe, ein Stück Weingarten, wo Lorenz Göser an der Pädagogischen Hochschule studierte oder die Hochhäuser von Frankfurt, wo er seinen Doktor machte und heiratete. Die Darstellung seiner Kriegsdienstverweigerung hat ebenso einen Platz bekommen wie die Kirchen von Neukirch und Wasserburg, wo die Großeltern herstammten.

Da Lorenz Göser fast 20 Jahre als Entwicklungshelfer in Afghanistan lebte, sind auch Szenen seiner dortigen Projekte festgehalten: Kinderspeisung, Schulen, Zeltlager, Talibankämpfer. Dazwischen ein Familienporträt mit seiner Frau und den Töchtern, die beide in Afghanistan geboren sind. Unter dem Dachvorsprung eine Art geografische Verbindung vom Allgäu über die Berge des Hindukusch zurück zum Säntis. Bei der Renovierung 2012 wurden einige tausend Euro für Farben und Künstler investiert, statt Isolierplatten zu kaufen. „Mich freut es, wenn Touristen ihre Fotoapparate zücken, denn mit den Bildern nehmen sie ein Stück Lebensfreude mit nach Hause. Sogar die Gemeinde hat sich inzwischen daran gewöhnt“, resümiert der stolze Besitzer.