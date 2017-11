Bodenseekreis Von enttäuscht bis verärgert: So reagieren Politiker aus dem Bodenseekreis auf Jamaika-Aus

Von enttäuscht bis verärgert: So reagieren Politiker aus dem Bodenseekreis auf Jamaika-Aus

Die Verhandlungen über ein mögliches Jamaika-Bündnis sind gescheitert. Das sagen Politiker aus der Region zu dem Aus.

Christian Steffen-Stiehl, FDP-Bundestagskandidat und stellvertretender Vorsitzender des Ortsverbands in Friedrichshafen: "Es ist sicher schade, dass die Sondierungen nicht zum Erfolg geführt haben." Es sei aber immer klar gewesen, "dass wir nicht um Ämter willen jeden Kompromiss schlucken, sondern dass wir gemeinsame Wege suchen wollten, unser Land weiter nach vorne zu bringen". Dazu brauche es Vertrauen und ein gemeinsames Ziel. Dies sei in den Wochen der Sondierungen offensichtlich nicht ausreichend erreicht worden. "Ich persönlich habe mir Jamaika zwar nicht gewünscht, aber für möglich gehalten, allerdings geht solch ein Bündnis nur frei von Ideologie und mit klaren Zielen, die gemeinsam vereinbart werden." (wie)

Industrie und Handwerk

Peter Jany, Hauptgeschäftsführer der IHK Bodensee-Oberschwaben, sagt: „Deutschland braucht eine handlungsfähige Regierung. Mit dem Scheitern der Sondierungsgespräche ist dies nun erstmal in weite Ferne gerückt. Eine womöglich lange Phase der Unsicherheit droht und das schadet jeder Volkswirtschaft." Man brauche für die Wirtschaft der Region mutige Entscheidungen für die Zukunft. "Lagerdenken und ideologische Grenzen verschleppen nun das Arbeiten an der Modernisierung unseres Landes", so Jany.

Georg Beetz, Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Bodenseekreis, betont: "Es zeigt sich wieder einmal mehr, dass die politischen Parteien die Stabilität des Landes durch parteipolitische Taktieren aufs Spiel setzten." Wenn Neuwahlen vermieden werden sollen, müssten die Parteien die ihnen übertragene Verantwortung ernst nehmen." Kurzfristig sehe er keine entscheidenden Auswirkungen für das Handwerk im Kreis. Mittel- und langfristig seien negative Folgen zu befürchten, da das Handwerk von der gesamtwirtschaftlichen Situation abhänge. (wie)