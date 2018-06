Bodenseekreis Vom Allerwelts- zum Markenprodukt: Landwirte setzen beim Apfel auf Clubsorten

Apfel ist nicht gleich Apfel: Das jedenfalls wollen Landwirte und Vermarkter den Kunden weismachen. Sie setzen auf Clubsorten. Alte Sorten wie Boskoop oder Glockenapfel sind out, die neuen Stars heißen Kanzi, Pink Lady oder Kiku. Vermarkter arbeiten an einer Markenstrategie: So soll aus einem normalen Produkt ein außergewöhnliches werden, das Kunden begehren und für das sie mehr bezahlen.

Kanzi hat das Zeug zum Star: feste Rundungen, frische Farbe und knackiger Biss. "Der ist saftig ohne Ende und hat genau den süß-säuerlichen Geschmack, den wir Deutsche lieben", sagt Martin Hagen von der Vertriebsgesellschaft Obst vom Bodensee (OVB). Außerdem hält sich Kanzi länger als andere Äpfel – nach einer Woche im Obstregal schmeckt er wie frisch vom Baum. Aber wie jede Diva ist er anspruchsvoll: ein trockener Standort und viel Zuwendung sind das Mindeste. "Der Kanzi ist kein einfacher Baum, das fängt mit dem Boden an. Auf einem alten Boden, auf dem schon Obstbäume standen, würde ich den nicht setzen, da bekommt er schnell Krebs", sagt Dieter Mainberger, Obstbauer aus Kressbronn und Vorsitzender des Tettnanger Kreisbauernverbands.

Jede Frucht muss makellos sein

Kanzi ist eine sogenannte Clubsorte. "Die Sorte hinter Kanzi heißt Nikoter. Aber nur, wenn er die richtige Größe und Farbe hat und wirklich makellos ist, wird er auch ein Kanzi", sagt Mainberger. Alte Sorten wie den Boskop oder Glockenapfel verkauft er kaum. "Die Leute sagen zwar, sie wollen die alten Sorten, aber wenn die schnell braun werden, nehmen sie doch lieber einen anderen." Letztlich entscheide immer der Geschmack.

"Äpfel vermarkten ist heute wirklich nicht einfach", sagt Hagen. "Die Kunden wollen etwas Besonderes und Äpfel sind ganz normal. Von dem Image müssen wir wegkommen und das geht nur, wenn Sie in einen Apfel reinbeißen und ein Aha-Erlebnis haben." So wie bei Kanzi oder anderen Clubsorten. Die OVB beobachtet die Trends am Markt genau: Die Kunden kaufen zum Beispiel häufiger, dafür in kleineren Mengen ein. Sie achten auf Regionalität, schätzen Qualität und geben dafür mehr Geld aus. "Das freut uns sehr, das war vor ein paar Jahren noch anders." Die Vermarktungsgesellschaft baut ihr Sortiment gerade um: In fünf bis zehn Jahren wird der Anteil der Clubsorten wesentlich höher sein.

Bodensee-Äpfel haben weltweit Konkurrenz

Auch der Apfel muss sich der Globalisierung stellen: Polen oder Spanier bauen Äpfel günstiger an. "Wir haben hier die höchsten Produktionskosten, weil die Arbeitslöhne ein Drittel höher sind. Wir können nur mit Qualität punkten", sagt Hagen. Um als Tafelapfel der Klasse eins durchzugehen, darf ein Apfel keine Reibstellen, keinen Schorf und keinen Hagelschlag aufweisen, Größe, Farbe und Form müssen stimmen. Schon Äpfel der Klasse zwei, die vielleicht etwas kleiner sind oder eine kleine Macke haben, wandern in guten Obstjahren ins Mostobst.

Der Druck auf Apfelbauern nimmt zu

"Die Obstbauern stehen total unter Druck. Der Apfel soll immer noch schöner werden, er soll aber auch immer weniger Rückstände haben. Und die Zeiten, in denen ein Bioapfel fleckig sein durfte, sind lange vorbei", fasst Thomas Kininger vom Kompetenzzentrum Obstbau-Bodensee (KOB) in Bavendorf zusammen. Der Einsatz für umweltschonenderen Pflanzenschutz werde nicht honoriert. Ein Mittel, das Nützlinge wie Bienen schont, ist oft teurer als die Alternative, die allen Insekten zu Leibe rückt. Außerdem muss es häufiger aufgebracht werden, das kostet noch Arbeitszeit und Diesel.

Forschen an biologischen Mitteln

Mehr Geld bekommt ein Landwirt deshalb nicht. Im Gegenteil: "Es gibt selektive Mittel, die nützlingsschonend sind. Manche von denen bauen sich aber nicht so schnell ab wie die anderen." Und solche Rückstände wollen weder Verbraucher noch Discounter auf ihrer Ware. Die KOB arbeitet an Alternativen: Biologische Mittel verwirren männliche Schädlinge, sodass sie die Weibchen nicht mehr finden. Biologische Wirkstoffe verhindern, dass aus Eiern Raupen werden. Abdeckungen und Einnetzungen für Äpfel oder Kirschen verhindern Infektionen. "Wir könnten noch viel mehr machen auch im integrierten Anbau, aber das ist alles teuer."

Pflanzenschutz geht ins Geld

"Einen guten Tafelapfel zu produzieren geht nur mit Pflanzenschutz, egal, ob konventionell oder biologisch", sagt auch Mainberger. Wie oft er seine Plantagen spritzt, hängt von vielen Faktoren ab: Bei feuchtem Wetter haben die Bäume eher mit Pilzkrankheiten zu kämpfen, bei trockenem mit Schädlingen. „Das geht nach Bedarf. Kein Bauer wird mehr spritzen als unbedingt notwendig, Pflanzenschutz ist eine teure Angelegenheit.“ Viel Sorgfalt verwendet er auch auf die Ernte: Jeder Apfel wird einzeln begutachtet, denn die Lagerung lohnt sich nur für die besten.

Mäuse machen sich über Wurzeln her

Mainberger hat Kanzi auf eine neue Parzelle gepflanzt. Die gesunden Bäume sind sorgfältig beschnitten, zwischen dichtem Laub tragen sie hühnereigroße grüne Früchte. Am Rand der Plantage stehen ein paar kümmerliche Exemplare, die jüngeren davon kann er mit einer Hand aus dem Boden ziehen. Das schmerzt und bedeutet jedes Mal den Verlust von barem Geld. "Da war eine Maus dran", sagt er. Der Heu- und Blühstreifen am Straßenrand gefällt neben Bienen und Insekten auch den kleinen Nagern – und die haben gar keinen Respekt vor der Marke Kanzi.