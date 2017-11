Bodenseekreis Volkshochschule Bodenseekreis: Bildung für alle und überall

Die Volkshochschule Bodenseekreis bietet ihre Kurse flächendeckend von Sipplingen bis Neukirch an. 21 Außenstellen organisieren Angebote vor Ort.

Bodenseekreis – Konzentriert stecken sie die Köpfe zusammen. "Salut, tu vas bien?", fragt Andreas Kaistra. "Oui, c'est ça. Je suis en pleine forme. Et toi?", antwotet Anja Holger. "Comme si, comme ça", sagt er. (Hallo, geht es dir gut? Ja, ich bin in Hochform. Und du? – Es geht so.) Dialoge bilden war Hausaufgabe im Französischkurs der Volkshochschule, jetzt sitzen die Teilnehmer auf Kinderstühlen in der Teuringer-Tal-Schule in Oberteuringen und üben. Danach identifizieren sie in einem Video die Sehenswürdigkeiten von Paris: Arc de Triomphe, Opéra Bastille, Tour Eiffel. Kursleiterin Marie Härtel ist begeistert von ihren Schülern. "Die Motivation ist eine ganz andere als in Schulen, das ist sehr angenehm", sagt sie. "Ich lerne gern Sprachen", sagt Anja Holger. "Frankreich ist ein wunderschönes Land, die Franzosen sind nette Leute, vielleicht ergibt sich mal ein längerer Urlaub dort", sagt Andreas Kaistra.

Im Gymnastikraum der Schule tönt zur gleichen Zeit Ed Sheerans "Shape of you" aus den Lautsprechern. Zwölf Frauen tanzen um Stepstufen, Trainer Uwe Bernheiden feuert sie an: "Double step – chachacha – double step und eins zwei drei vier!" Eine knappe Stunde geht es mit Trinkpausen durch, am Ende wird gedehnt. "Mir gefällt das, so halte ich mich fit", sagt Monika Müller, mit 60 Jahren die Älteste hier. Für Adrijana Senftleben ist es eine gute Möglichkeit zum Abschalten vom Alltag: "Bewegung, Musik und den Kopf anstrengen – das ist einfach toll", sagt sie. Die Hälfte der Turnerinnen bleibt zum nächsten Kurs: "Body Practice" vereint Elemente aus Pilates und Wirbelsäulengymnastik und kräftigt Muskeln in Bauch und Rücken.

Allen Teilnehmern ist wichtig, dass die Kurse in ihrem Ort angeboten werden. "Ich wohne zwei Minuten von hier, da kann ich herlaufen!", sagt Martina Hochwimmer. "Ich habe mich gefreut, dass es einen Französischkurs vor Ort gibt, da muss ich nicht in die Stadt fahren", sagt Erika Ophoff.

Möglich macht das Barbara Kensy-Schneider. Sie ist Außenstellenleiterin der VHS Bodenseekreis, wohnt seit 30 Jahren in Oberteuringen und kennt viele Leute hier. Sie weiß, wo Familien einziehen, die Beratungen nachfragen oder für ihre Töchter Ballettkurse suchen. Sie weiß, dass es Englisch für Senioren von einem anderen Anbieter gibt, aber Business English als Kompaktangebot gern angenommen wird. "Besonders gut laufen die Fitnesskurse", da könnte ich noch zwei voll machen, wenn ich die Räumlichkeiten hätte", sagt sie. Sie schlägt neue Kurse vor oder setzt Ideen der Zentrale in Oberteuringen um, sie organisiert die Räume und sorgt dafür, dass die Termine im Amtsblatt stehen. Ihr Job ist ein Ehrenamt. "Ich wollte nach der Familienphase etwas Sinnvolles machen. Hier kann ich selbstständig arbeiten, habe mit Leuten zu tun, das macht mir Spaß", sagt sie.

"Wir arbeiten zusammen als Netzwerk aus Festangestellten, Ehrenamtlichen und freiberuflichen Kursleitern und wir kooperieren mit Schulen, Gemeinden, Vereinen und der Arbeitsagentur", sagt Annelie Müller-Franken, Leiterin der VHS Bodenseekreis. Das Programm ist breit gefächert. "Für uns steht der Mensch im Mittelpunkt. Alles, was er an Bildung brauchen kann, stellen wir bereit", sagt sie. Berufliche Bildung steht gleichwertig neben Kreativität, Sprachen, Allgemeinwissen und Gesundheitsvorsorge mit Bewegungskursen und Informationen zu Ernährung oder Naturheilmitteln.

Dabei reagiert die VHS auf gesellschaftliche Entwicklungen. Sie bietet Qualifikationskurse für Frauen nach einer Familienpause an und begegnet demografischen Entwicklungen mit Smartphone-Kursen für Senioren oder Stylingtipps für graues Haar. Für Flüchtlinge mit ausreichenden Deutschkenntnissen hat sie als Pilotprojekt einen Einführungskurs Gastronomie entwickelt: In sieben Einheiten erhalten die Teilnehmer von einer Hotelmeisterin eine Einführung in Menü- und Getränkekunde, Kommunikations- und Telefontraining und Grundlagen fürs Servieren.

Die VHS (Volkshochschule) Bodenseekreis ist der größte öffentliche Bildungsanbieter im Bodenseekreis, ihr Träger ist der Landkreis. Sie feiert 2017 ihr 70-jähriges Bestehen. Mit 21 Außenstellen bietet sie in jeder Gemeinde Veranstaltungen an, nur Friedrichshafen hat eine städtische Volkshochschule. Die Kurse und Vorträge finden dezentral in Schulen, Hotels, Turnhallen, Arztpraxen oder Gemeindehäusern statt, dazu kommen Exkursionen oder Reisen. Neben der jungen VHS mit Kursen für Kinder und Jugendliche deckt das Programm die Bereiche Allgemeine Bildung, Kultur und Gestalten, Gesundheit, Sprachen und berufliche Bildung ab.

Seit der Zertifizierung im vergangenen Jahr gibt die VHS Bodenseekreis auch Integrationskurse für Flüchtlinge und kann Bildungsgutscheine der Agentur für Arbeit einlösen. 13 Mitarbeiter der Zentrale im Landratsamt koordinieren Programm und Finanzen, 20 Ehrenamtliche leiten die Außenstellen, rund 450 freiberufliche Kursleiter sind engagiert. 2016 nahmen 24 020 Menschen an 2158 Veranstaltungen teil.