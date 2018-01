Bodenseekreis Vogelzählung am Bodensee: Frühlingsgefühle bei Ente und Specht

Experten zählen regelmäßig Wasservögel am Bodensee. Auf Deutschlands größtem See tummeln sich derzeit viele Vögel. Dank mildem Klima und reichhaltigem Nahrungsangebot ist der Bodensee ein beliebtes Winterquartier. Ein Streifzug mit Gerhard Knötzsch am Ufer zwischen Friedrichshafen und Eriskirch.

Einträchtig liegen Reiher- und Tafelenten nebeneinander. In der Bucht vor dem Eriskircher Ried bilden sie einen richtigen Teppich, so weit entfernt vom Schilf, dass kein Fuchs an sie herankommt. Gerhard Knötzsch richtet sein Spektiv auf die Gruppe. Abschnitt für Abschnitt zählt er durch: "10 400 sind das etwa, drei viertel Reiherenten, ein viertel Tafelenten und elf Kolbenenten", sagt er. Plötzlich schwimmen die Enten in der Mitte auseinander. Wie auf ein geheimes Kommando bildet sich ein leerer Halbkreis. Die Enten schwimmen zielstrebig nach außen, keine schläft mehr. "Da ist ein Raubfisch unterwegs, ein Hecht vielleicht", sagt Knötzsch. "Der kann sich schon mal eine Ente schnappen. Die bleiben eng zusammen, dann sieht der Räuber nur ein großes Gebilde." 20 Minuten später schließen die Enten die Lücke, stecken die Köpfe ins Gefieder und entspannen.

Dank seiner langjährigen Erfahrung braucht Vogelkenner Knötzsch längst kein Bestimmungsbuch mehr: "Die Reiherenten sind die mit dem kleinen Schopf und dem schwarz-weißen Gefieder", erklärt er. "Die Tafelenten haben einen rötlich-braunen Kopf und die Kolbenenten heißen so, weil sie so einen dicken Kopf haben, der aussieht wie ein Kolben." Die Männchen tragen schon ihr Prachtkleid. "Kilik, kilik", tönt es von der anderen Seite. "Das sind die Krickenten, der Name ist lautmalerisch", sagt er. "Die balzen schon fleißig." Überall entdeckt Knötzsch Vorzeichen des Vogelfrühlings: Ein Grünspecht steckt mit Rufen sein Revier ab, ein Silberreiher gleitet im Showflug das Ufer entlang. "Normalerweise fliegt der viel unauffälliger, aber der will sich zeigen. Wenn ein anderer Reiher aufkreuzt, gibt es eine Kabbelei."

An diesem Sonntag ist Knötzsch in Sachen Wasservogelzählung unterwegs. Der Bodensee ist ein beliebtes Winterquartier für Vögel aus Skandinavien, Sibirien oder von der Ostsee. Verschiedene Enten, Taucher und Blässhühner sind nur einige, die das milde Klima und das üppige Nahrungsangebot schätzen. Von September bis März geht Knötzsch einmal im Monat seine Runde. Um 9 Uhr beginnt er vor dem Friedrichshafener Graf-Zeppelin-Haus, dann zählt er vom Ruderclub aus und von zwei Beobachtungspunkten im Eriskircher Ried. Seine Beobachtungen trägt er in eine Liste ein: 62 Krickenten und 50 Möwen sind am Hafen unterwegs, unter ihnen sogar eine Sturmmöwe. Besonders freut er sich über neue Gäste: Von Osten fliegen drei Singschwäne heran. "Das ist eine nordische Art. Die fliegen lautlos, aber sie haben solche Trompetenstimmen, dass sie in der ganzen Altstadt zu hören sind." Sie weiden das Seegras ab und sind daher auf niedrige Wasserstände angewiesen. Derzeit ist der Wasserpegel des Sees ungewöhnlich hoch – es hat viel geregnet und wegen milder Temperaturen blieb wenig Wasser als Schnee in den Bergen.

Weit draußen ist noch ein seltener Gast unterwegs: Ein Mittelsäger schießt mit tiefergelegtem Kopf durchs Wasser. "Wasserlugen nennen wir das. Der sucht nach Nahrung", sagt Knötzsch. Kleinen Fischen rückt der Vogel mit Hornzähnen am Schnabel zu Leibe.

Seit 1959 zählt Gerhard Knötzsch Vögel am Bodensee. Er hat ihre systematische Beobachtung durch die Ornithologische Arbeitsgemeinschaft Bodensee mit aufgebaut. "Heute gibt es hier viel mehr Wasservögel als damals", sagt er. Das habe mit der guten Wasserqualität zu tun, mit den ausgewiesenen Ruhezonen und mit der vor gut 50 Jahren eingewanderten Dreikantmuschel. Enten lieben sie. Knötzsch weiß, welche Faktoren die aktuelle Bestandserfassung beeinflussen.

Dass es heute ruhig ist in seinen Abschnitten, könnte daran liegen, dass viele Vögel sich an der Rheinmündung aufhalten. Dort haben die Stürme zu Jahresbeginn für ein besonders reiches Nahrungsangebot gesorgt. Bei milden Temperaturen bleiben viele Enten auf Seen und Tümpel im Hinterland. Friert in harten Wintern auch die Ostsee zu, kommen wieder mehr Wintergäste an den Bodensee.

Alle vier Wochen wird gezählt

Die Ornithologische Arbeitsgemeinschaft Bodensee organisiert im Winterhalbjahr alle vier Wochen die Wasservogelzählung. Rund 50 Ehrenamtliche rund um den See sichten Wasser und Ufer. Gezählt werden Wasservogelarten wie Enten, Schwäne, Möwen oder Reiher. Dafür ist das Seeufer in 95 Abschnitte unterteilt. In den 50er Jahren begannen Feldornithologen mit der Beobachtung und Aufnahme der Vögel, seit 1960/61 gibt es die systematische Zählung am Bodensee. Die Wasservogelzählung ist Teil des Monitorings rastender Wasservögel. Die Ergebnisse fließen in Berichte der Bundesregierung zur EU-Vogelschutzrichtlinie ein sowie in internationale Datensammlungen der Umweltschutzorganisation Wetlands. Die Daten dienen als Grundlage für Ausweisung, Erhalt und Pflege von Schutzgebieten oder Ruhezonen. Sie helfen bei der Beobachtung internationaler Vogelbewegungen. Mit ihnen werden die Auswirkungen von Veränderungen in Klima, Nahrungsangebot oder anderen Faktoren auf die Verbreitung der Vogelarten analysiert. (cor)