Bodenseekreis Viel Lob für Verkehrswacht Bodenseekreis zum 60-jährigen Bestehen

Seit 60 Jahren gibt es die Verkehrswacht Bodenseekreis. In dieser Zeit hat der Verein durch viele Aktionen und Aufklärungsarbeit für mehr Sicherheit im Straßenverkehr gesorgt. Redner würdigen die Verdienste der Verkehrswacht bei einem Festakt im Graf-Zeppelin-Haus.

Die Verkehrswacht Bodenseekreis wird vielfach gebraucht – vielleicht heute mehr denn je. Wenn es darum geht, Schulanfänger sicher über verkehrsreiche Straßen zu bringen, gute Tipps für Motorrad- oder Autofahrer bereit zu halten oder im Rahmen der Verkehrsunfallaufklärung Präsenz zu zeigen, dann ist dieser Verein zur Stelle. Er hat gesellschaftlich wichtige Aktionen wie "Sicherer Schulweg", "Junge Fahrer", oder "FahrRad" aktiv getragen. Beim Festakt zum 60-jährigen Bestehen des Vereins am Donnerstag wurden die Leistungen der Verkehrswacht Bodenseekreis von allen Festrednern gewürdigt.

"Ich will Spaß, ich geb Gas": Der Song von Markus aus dem Jahr 1982 wurde vom Schulchor der Mädchen- und Jungenrealschule St. Elisabeth unter der Leitung von Juliane Rauch kurzerhand in "Nur mit Helm, das macht Spaß" umgetextet – ganz im Sinne der Verkehrswacht. Auf Deutschlands Straßen hat sich in den vergangenen 60 Jahren in punkto Verkehr und Verkehrssicherheit vieles verändert. In seinem Rückblick erinnert der Vereinsvorsitzende Harald Müller an die 1960er, in denen es etwa noch keinen Moped-Führerschein gab. "Damals organisierte die Verkehrswacht ein Training und führte auch freiwillige Prüfungen durch. Die Ausbildung selbst lag in den Händen des damaligen Kreiskommissariats der Landespolizei", weiß Müller.

Zurück zur Gegenwart: "Beim ständig steigenden Verkehrsaufkommen sind die Schülerlotsen nach wie vor notwendig", sagt Müller, der als Polizeibeamter seit 25 Jahren in der Verkehrserziehung und Verkehrsprävention hauptamtlich tätig ist. "Unter den Radfahrern gibt es die meisten Verkehrssünder. Kein Gesetz zwingt sie, einen Führerschein abzulegen" – zitiert Harald Müller eine Meldung des SÜDKURIER vom 22. September 1959. Fahrradfahren sei also immer schon ein wichtiges Thema gewesen, jetzt käme aber die Problematik im Zusammenhang mit der E-Mobilität dazu. Deshalb wolle sich die Verkehrswacht einen Pedelec-Fahrsimulator anschaffen als Trainingsmöglichkeit für potentielle künftige E-Bike-Fahrer.

Große Beachtung schenkt man auf Seiten der Verkehrswacht auch dem Ablenkungspotential, das gerade für Jugendliche von Smartphones ausgeht. "Wir möchten jungen Autofahrern eine Fahrsimulation anbieten, um zu zeigen, welche fatalen Schaden durch die Ablenkung moderner digitaler Geräte entstehen können", betont der Verkehrswacht-Vorsitzende. Nach wie vor präsentiert man sich bei unterschiedlichen Messeauftritten. Die enge Kooperation mit der Polizei ist selbsterklärend, folgerichtig befinden sich viele Polizisten unter den Vereinsmitgliedern, aber auch andere werden zu Moderatoren ausgebildet.

"Dass der Bodenseekreis seit seiner Gründung im Jahr 1974 Mitglied der Verkehrswacht ist, war sicher eine kluge und weise Entscheidung. Diese Einrichtung erreicht die Menschen direkter als wir und nimmt uns so eine wichtige Aufgabe ab", so das Lob des Ersten Landesbeamten Joachim Kruschwitz in seinem Grußwort. Dem wollte auch Hans-Jörg Schraitle, Leiter des Friedrichshafener Amtes für Bürgerservice, Sicherheit und Umwelt, nicht nachstehen. "Solche Partner sind für uns Gold wert und immens wichtig, um das Ziel einer besseren Verkehrssicherheit zu erreichen", sagt er in Vertretung von Oberbürgermeister Andreas Brand.