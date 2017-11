Bodenseekreis Verkehr im Bodenseekreis steigt überproportional

Der Bund hat jetzt das Ergebnis einer bundesweiten Verkehrszählung 2015 vorgelegt. Den Zahlen zufolge wächst die Verkehrsbelastung kreisweit stärker als im Bundesschnitt, auf einzelnen Abschnitten um bis zu 17 Prozent beim Autoverkehr. Noch alarmierender ist der Anstieg beim Schwerverkehr. Bei der Staubelastung ist die B 31 an fünfter Stelle der Bundesstraßen in Baden-Württemberg. Die Verkehrsverbände ADAC und VCD fordern einhellig, Anreize für alternative Fortbewegungsmöglichkeiten zu schaffen.

Bodenseekreis – Stoßstange an Stoßstange schleppt sich der Verkehr über die B 31 – vor allem im Sommer ist zäh fließender Verkehr eher die Regel als die Ausnahme. Dieses Gefühl haben viele schon lange, jetzt hat die bundesweite Straßenverkehrszählung bestätigt: Die Verkehrsbelastung auf der B 31 ist in den Jahren 2010 bis 2015 überproportional gestiegen. Spitzenreiter ist die Strecke zwischen Eriskirch und Schlatt mit einem Zuwachs von 12,5 Prozent. Durchschnittlich 27 578 Fahrzeuge sind hier in 24 Stunden unterwegs; bundesweit liegt der Durchschnitt bei 9000. Zwischen Eriskirch und Friedrichshafen sind es 32 238, dort gibt es allerdings keine früheren Messwerte. Noch extremer ist der Anstieg beim Schwerverkehr: Über die B 30 durch Meckenbeuren fahren fast doppelt so viele Lastwagen und Busse wie 2010. Zwischen Überlingen-Nußdorf und Uhldingen-Mühlhofen stieg der Schwerverkehr um 34 Prozent auf 2933 Fahrzeuge täglich.

Alexander Eisenkopf, Professor für Wirtschafts- und Verkehrspolitik an der Zeppelin-Universität in Friedrichshafen, erklärt: "Man sollte im Hinterkopf behalten, dass der Verkehr 2010 noch von den Auswirkungen der Krise 2008 und 2009 geprägt war und die Wirtschaft zwischenzeitlich stark Fahrt aufgenommen hat, was insbesondere den Güterverkehr antreibt. Die Region steht aber auch unter Zuwanderungsdruck, das erhöht die Verkehrsaktivitäten zusätzlich." Eisenkopf sagt weiter: "Als Region mit niedriger Arbeitslosigkeit, starkem Wachstum und hoher touristischer Attraktivität werden wir mit dem Thema Verkehrsbelastung leben müssen."

Die Landkreise führen selbst Verkehrzählungen durch, im Bodenseekreis gibt es eine Dauerzählstelle auf der B 31 zwischen Meersburg und Hagnau. Hier hat sich die Situation seit 2010 leicht entspannt: Das durchschnittliche tägliche Verkehrsaufkommen sank von 19 392 Fahrzeugen auf 19 135. Dennoch sieht das Straßenbauamt Handlungsbedarf auf den Bundesstraßen im Kreis. "Für derart hohe Verkehrsstärken sieht das entsprechende Regelwerk zweibahnige Regelquerschnitte vor", sagt Rainer Schips vom Straßenbauamt. Das sind autobahnähnlich ausgebaute Straßen mit zwei Spuren in jede Richtung und einem Mittelstreifen.

Verkehrsverbände sehen das anders. Dem ADAC Württemberg stehen zwar nur die Daten zur Verfügung, die seine Mitglieder freiwillig übermitteln. Aber auch danach steht die B 31 mit 72 gemeldeten Staus bei der Staubelastung auf Bundesstraßen an fünfter Stelle in Baden-Württemberg, das Verkehrsaufkommen ist vergleichbar mit Zubringern zu Ballungsräumen. "Wir müssen alles dafür tun, dass die Wahl häufiger auf andere Verkehrsmittel als das Auto fällt", sagt ADAC-Verkehrsexperte Carsten Bamberg. Politik und Unternehmen könnten Anreize schaffen für Fahrgemeinschaften, Pedelecs oder die Nutzung von Bus und Bahn. Auch flexiblere Arbeitszeiten oder mehr Telearbeit könnten den Verkehr entzerren oder verringern. "Das bringt mehr, als alle Straßen auszubauen", sagt Bamberg. Auf lange Sicht könne auch die Entwicklung hin zum autonomen Fahren und zu alternativen Antrieben die Situation auf den Straßen optimieren.

Der Verke­hrsclub Deuts­chland (VCD) plädiert zudem dafür, das Autofahren weniger attraktiv zu machen. "Statt kostenfreies Parken zu finanzieren wie in Markdorf, könnte die Stadt Pedelecs zum Ausprobieren bereit stellen", sagt Frieder Staerke, Sprecher der VCD-Kreisgruppe Bodenseekreis. Investitionen sollten in umweltfreundliche Mobilität fließen. Er rechnet vor: "Die geplante B 30 und B 31-neu zwischen Überlingen und Ravensburg soll 700 bis 800 Millionen Euro kosten, für Ausbau und Elektrifizierung der Bodensee-Gürtelbahn wären es nur 100 bis 150 Millionen."

Ihm geht es auch um den Klimaschutz: "Wenn wir die Klimaziele erreichen wollen, ist es erforderlich, dass der KfZ-Verkehr in den nächsten Jahren zurückgeht." Zusammen mit den Umweltschutzverbänden Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) und Naturschutzbund (Nabu) hat der VCD eine Erklärung erarbeitet, in der der massive Ausbau der Schienen-, Bus- und Radverkehrsnetze in der Bodenseeregion gefordert wird. Die Verbände legen ein neues Klimaschutz-Szenario des Landesverkehrsministeriums zugrunde, nach dem im Jahr 2030 21 Prozent weniger Autos fahren werden als angenommen. "Es wäre wenig sinnvoll, im Kreisgebiet hohe dreistellige Millionenbeträge in den Verkehrsträger Straße zu pumpen, nachdem man weiß, dass dieser in Zukunft schrumpfen statt wachsen muss", heißt es in der Erklärung.

Alle fünf Jahre wird der Verkehr auf deutschen Autobahnen und Bundesstraßen im Rahmen der Straßenverkehrszählung erfasst. Nun liegen die von der Bundesanstalt für Straßenwesen ausgewerteten Zahlen für 2015 vor. Seit dem Jahr 2010 hat der Verkehr bundesweit auf Autobahnen um acht Prozent, auf Bundesstraßen um rund ein Prozent zugenommen. Die Verkehrszahlen sind ein wesentlicher Beitrag für Planungs- und Entscheidungsprozesse bei Straßenbau oder Lärmaktionsplänen.

Im Bodenseekreis wurde an 28 Stellen gezählt. An ihnen ist eine stärkere Erhöhung der Verkehrsdichte zu verzeichnen: Zwischen Eriskirch und Schlatt stieg sie um 12,5 Prozent, zwischen Schlatt und Kressbronn sowie zwischen Meersburg und Stetten um elf und zwischen Nußdorf und Uhldingen um acht Prozent. Der Verkehr auf der B 30 am Flughafen steigerte sich um 14 Prozent, durch Meckenbeuren wuchs er um 14 beziehungsweise 17 Prozent und auf der B 467 zwischen Kressbronn und Tettnang um 12. Entlastungen gab es innerorts, etwa auf der B 33 durch Markdorf um zehn Prozent und durch Meersburg um gut sechs Prozent. Auf der B 31 zwischen Friedrichshafen-Windhag und dem Stadtzentrum reduzierte sich die Zahl der Fahrzeuge um 8,5 Prozent.

Im Vergleich noch kräftiger wuchs der Schwerverkehr: Über die B 30 durch Meckenbeuren etwa fahren rund 88 Prozent mehr Lastwagen und Busse. Zwischen Überlingen-Nußdorf und Uhldingen-Mühlhofen verkehrte 2015 über 34 Prozent mehr Schwerverkehr, zwischen Eriskirch und Kressbronn 20 Prozent mehr.

In ganz Baden-Württemberg wächst die Verkehrsbelastung auf Autobahnen und Bundesstraßen, die mittlere Verkehrsstärke beträgt rund 14 000 Fahrzeuge am Tag. Damit steht Baden-Württemberg unter den Flächenländern an der Spitze. Die Autobahn A 8 zwischen Leonberg und Stuttgart ist die am stärksten befahrene Strecke im Land, die höchstbelasteten Bundesstraßen sind die B 10 zwischen Korntal und Zuffenhausen und die B 27 bei Echterdingen.

