Bodenseekreis VHG zu Kurtaxe-Satzung Langenargen: Verhaltene Reaktionen auf Gerichtsurteil

Seit Montag liegt die Urteilsbegründung des Verwaltungsgerichtshofs Mannheim (VGH) vor, der die Kurtaxe-Satzung der Gemeinde Langenargen im September für unwirksam erklärt hat. Bürgermeister Achim Krafft sieht in einer ersten Einschätzung keine Fehler in dieser Satzung. Alle vom VGH beanstandeten Regelungen gingen auf Forderungen der Deutschen Bodensee Tourismus GmbH (DBT) zur Einführung der Echt Bodensee Card (EBC) zurück, die im Kooperationsvertrag mit der Gemeinde festgeschrieben wurden.

So hat die DBT beispielsweise verlangt, die Gastgeber über die Kurtaxe-Satzung zu verpflichten, eine erweiterte Datenschutzerklärung auf den Meldescheinen bei ihren Gästen einzufordern. Dafür gebe es keine Rechtsgrundlage, stellte der VGH in der Urteilsbegründung nun fest.

Was die fehlerhafte Kalkulation der Kurtaxe betrifft, so hält Achim Krafft diesen Punkt aus Sicht seiner Gemeinde für relativ leicht heilbar. "Die Einnahmen decken schon heute nicht die Ausgaben für den Tourismus im Ort", so der Bürgermeister auf Nachfrage. Ähnlich hatte er sich bereits bei der Verhandlung am 14. September in Mannheim geäußert. Da ein Viertel des Solidarbeitrags von 1 Euro, also der DBT-Anteil von 25 Cent, laut Urteil nicht über die Kurtaxe finanziert werden darf, müsse eben die Gemeinde diesen Beitrag übernehmen.

Landrat Lothar Wölfle findet es gut, dass die Urteilsbegründung jetzt da ist. "Das gibt allen am Projekt Gästekarte Beteiligten nun die Möglichkeit, genau zu analysieren, an welchen Stellschrauben gedreht werden sollte." Das brauche aber etwas Zeit, so der Landrat, der sich als steter Verfechter der elektronischen Gästekarte mit einer inhaltlichen Bewertung vorerst zurückhält. "Darin liegt aber die Chance, das Tourismusmanagement am nördlichen Bodenseeufer so fit zu machen, dass die neue Gästekarte durchstarten kann." Ob damit Konsequenzen im Management der DBT verbunden sind, ließ Wölfle offen.

DBT-Geschäftsführer Enrico Heß äußerte sich gestern nicht auf Anfrage unserer Zeitung, wie er das Urteil aus Sicht der DBT als Anbieter der EBC bewertet und ob nun alle Verträge mit den vier EBC-Gemeinden hinfällig seien.