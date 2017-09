Überlingen Unwürdige Geheimnistuerei um AfD-Veranstaltungsorte

Die AfD macht ein großes Geheimnis um die Orte, an denen sie sich trifft. Erstens gibt es keine Berechtigung für diese Geheimnistuerei. Zweitens wirkt die Opferrolle, in die sich die AfD gibt, wenn der Ort dann doch bekannt wird, immer gekünstelter. Das meint SÜDKURIER-Redakteur Stefan Hilser in seinem Kommentar.

Die AfD geht also davon aus, dass sie bald auch in kommunalen Parlamenten sitzt. Das sagte Christoph Högel vom Kreisvorstand im Bodenseekreis. Wenn die AfD dieses Ziel verfolgt, sie sich also wirklich als Partei etablieren möchte, muss sie noch lernen, dass Parteipolitik im öffentlichen Raum stattfindet und nicht hinter irgendwelchen Hecken. Parteien agieren dem Wortsinn nach als Teil der Öffentlichkeit und somit sind ihre Veranstaltungen per se öffentlich. Die Geheimnistuerei um den Ort ihrer Wahlparty, wie sie die AfD am Sonntag betrieb, ist einer Partei, die mit fast 13 Prozent in den Bundestag einzog, unwürdig. Selbstbewusst jedenfalls klingt sie nicht. Erst verheimlichte sie den Ort, als er dann unweigerlich doch herauskam, drängte sie darauf, diesen Ort zu unterschlagen. Wie feiert der Kreisvorstand den Sieg, wohin strebt er? Es gibt ein öffentliches Interesse an diesen Fragen. Ihre Opferrolle, die die AfD gerne spielt, wirkt angesichts ihres Erfolgs immer noch gekünstelter.