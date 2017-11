Friedrichshafen Unesco-Siegel für Fastnacht bringt auch Pflichten mit sich

Quizfrage bei Günther Jauch: Wann beginnt die Fastnacht? Wer jetzt den 11.11. nennt, hat sich zu früh gefreut. Denn am 11.11., dem Martinitag, beginnt der rheinische Karneval, nicht aber die schwäbisch-alemannische Fastnacht. Deren Narren müssen sich bis zum 6. Januar, dem Dreikönigstag, gedulden, bis sie in Häs und Larve schlüpfen dürfen. Alles nichts als Beckmesserei? Mitnichten, wenn die Zünfte zum immateriellen Kulturerbe der Unesco zählen wollen.

Vor drei Jahren, im Dezember 2014, hat die deutsche Unesco-Kommission die Fasnet, wie sie im Südwesten praktiziert wird, in die nationale Kulturerbe-Liste aufgenommen. Seither darf sich die Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte (VSAN) als Trägergruppe des Siegels über die Tatsache freuen, dass fastnachtliches Treiben in seiner kulturellen Einschätzung nun in einer Reihe steht mit dem Thomanerchor in Leipzig, dem Kreuzchor in Dresden, den Passionsspielen Oberammergau sowie der deutschen Theater- und Orchesterlandschaft.

Doch wo Ehre ist, ist auch Pflicht. Pflicht zur Reinhaltung des Brauchtums. Zum Schutz vor Überfrachtung mit bestimmten Figuren. Wo sich etwa plötzlich überproportional viele Hexen tummeln, lasse dies "das Gesamtbild kippen". Oder Schutz vor dem Export der Fasnet zu "Fremdereignissen": Dass Teufel und Hexen am 30. April zur Walpurgnisnacht an den Brocken ausfliegen – ein absolutes Tabu. So hat es der Freiburger Volkskundler Werner Mezger in einem Kodex festgelegt, den er eigens für kulturerbe-interessierte Zünfte erstellt hat. Für die ziemten sich Perchtentreffen, die im Winter in Mode gekommen sind, ebenso wenig wie die "Buurefasnet" am ersten Fastensonntag. "Generell müssen die Aktiven mit der Einbettung der Fastnacht in den christlichen Jahreslauf vertraut sein", meint der Professor, der sich alle Jahre wieder zur Fastnachtszeit auch selbst ins närrische Getümmel stürzt – als Fernsehmoderator für den SWR bei großen Umzügen.

Der medienaffine Fastnachtsforscher hat in seinem Kodex noch weitere Ausschlusskriterien festgelegt: Larven, die nicht individuell, sondern serienmäßig industriell erstellt werden; Häser, die nicht ordnungsgemäß getragen werden; Redner bei Saalfastnachten, die entlohnt werden. Überhaupt sei jede Form der Kommerzialisierung oder Fremdnutzung der Fasnet zu Werbezwecken abzulehnen.

"Ohne Sponsoren kommen wir nicht aus", sagt Augustin Reichle, Präsident des Alemannischen Narrenrings (ANR). Der Verband hat sich der Bewegung angeschlossen und darf sich mittlerweile ebenfalls mit dem Kulturerbe-Logo schmücken. Die Überprüfung der einzelnen Mitgliedszünfte steht allerdings noch aus. Interessenten für das Kulturerbe-Siegel müssen sich einer eingehenden Befragung unterziehen. Manches bleibt dabei zwiespältig, nicht nur die Sponsorenfrage. Macht Fastnacht in einer solchen Zwangsjacke noch Spaß? "Der Kodex ist keine Zwangsjacke", meint Reichle. "Wir sind froh, dass wir den Titel bekommen haben. Damit können wir zeigen: Wir sind nicht nur Partymeile." Eine monetäre Förderung könne zwar kein Verein aus dem Siegel ableiten. Doch Reichle verspricht sich andere Vorteile: dass es die Narren aus der Zwangsjacke befreit, in der sie durch behördliche Regulierungen stecken.

Da wären etwa die Kosten, welche den Narren für die Sondernutzung der Straßen nach Paragraf 29 Straßenverkehrsordnung aufgebrummt werden können. "Bei Schäden müssen wir haften", sagt Reichle, "das ist nicht versicherbar." Auch sonst gebe es immer rigidere Auflagen. Der Narrenpräsident hofft, dass die Anerkennung als Kulturerbe Türen öffnet und "die Überregulierung auf ein Normalmaß schrumpfen lässt. Wenn sich diesbezüglich Erfolge einstellen, wird jede Zunft froh sein über das Prädikat." Und wie viele der 88 Mitgliedszünfte des ANR werden es bekommen? Reichle überlegt kurz, "nicht alle, aber 90 Prozent." Die Friedrichshafener "Seegockel" auch, die "von der Einbettung der Fastnacht in den christlichen Jahresablauf" abweichen und am 11.11. die Saison eröffnen? Solange das nicht in Vollvermummung und nicht in der Öffentlichkeit geschehe, sei das okay, meint Reichle. Auch Oberschwaben ist eben zuweilen karnevalesk.