Bodenseekreis Tourismus am Bodensee boomt

Der Bodenseekreis ist nach wie vor anziehend für viele Urlauber. Knapp 2,4 Millionen Übernachtungen gab es bis August.

Der Tourismus im "Ländle" boomt, die statistischen Zahlen kennen nur eine Richtung: die nach oben. Hält der Trend auch im Rest dieses Jahr an, dürfte Ende 2017 erneut ein Topwert jenseits von 50 Millionen Übernachtungen in Baden-Württemberg stehen. Diese Marke wurde im Tourismusjahr 2015 erstmals geknackt. Die positive Entwicklung mit immer neuen Spitzenergebnissen hält schon seit 2010 an.

Bis dato liegen die Zahlen des Statistischen Landesamtes für 2017 bis einschließlich August vor, wobei nur Beherbergungsstätten mit zehn und mehr Betten sowie Campingplätze mit zehn und mehr Stellplätzen erfasst sind. Demnach gilt der positive Trend auch und besonders für den Bodensee, der in Baden-Württemberg den Zahlen nach eine der Top-Destinationen bei Urlaubern ist.

Während im Landesdurchschnitt beispielsweise knapp 40 Prozent aller Schlafgelegenheiten in allen Reisegebieten für Urlauber bis Ende August ausgelastet waren, weisen die Statistiker für den Bodensee bei der Kapazitätsauslastung den absoluten Spitzenwert von 48,6 Prozent aus. Im August waren sogar 70,2 Prozent aller 40.000 Betten am baden-württembergischen Bodenseeufer – ein Zehntel der Schlafgelegenheiten im Land – in 584 Beherbergungsbetrieben belegt.

Dabei stieg auch die Zahl der Ankünfte von Januar bis August 2017 um 4,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. 1,27 Millionen Gäste – jeder Fünfte übrigens aus dem Ausland – checkten am Bodensee ein und buchten 3,76 Millionen Übernachtungen (plus 2,5 Prozent).

Dabei steht der Bodenseekreis als Gastgeber sehr hoch in der Gunst der Urlauber und hat – freilich auch wegen der Messe Friedrichshafen – die größten Kapazitäten am baden-württembergischen Seeufer zu bieten. 431 der insgesamt 584 Hotels, Pensionen, Ferienwohnungen oder Campingplätze am baden-württembergischen Bodensee befinden sich zwischen Kressbronn und Sipplingen.

Mit rund 26 300 Betten werden hier zwei Drittel der Übernachtungsmöglichkeiten angeboten, die bis Ende August zu knapp 48 Prozent ausgelastet waren. Zum Vergleich: Der Landkreis Konstanz hat 228 Gastgeber-Betriebe mit knapp 19 300 Betten. In den ersten acht Monaten dieses Jahres wurden im Bodenseekreis 766 000 Gäste registriert, die 2,37 Millionen Übernachtungen gebucht haben – rund zwei Prozent mehr als im gleichen Zeitraum des vergangenen Jahres. Rund 145 000 Gäste davon kamen aus dem Ausland.

Dass der Tourismus im Bodenseekreis eine gewichtige wirtschaftliche Größe darstellt, belegt auch die Übernachtungsdichte. Auf 1000 Einwohner kommen knapp 15 100 Gästeübernachtungen pro Jahr, wobei hier die Zahlen von 2016 zugrunde gelegt sind, als 3,2 Millionen Übernachtungen insgesamt für den Bodenseekreis ausgewiesen wurden.

Bei diesem Maßstab stechen innerhalb Baden Württembergs nur vier Landkreise hervor – neben dem Bodenseekreis auch Breisgau-Hochschwarzwald, der Stadtkreis Baden-Baden sowie der Landkreis Freudenstadt. Friedrichshafen und Überlingen gehören seit Jahren zu den 20 übernachtungsstärksten Städten und Gemeinden im Land.

Gäste aus dem Ausland

Die Auswertungen des Statistischen Landesamts nach Herkunftsländern ergaben, dass im Südwesten im ersten Halbjahr 2017 etwa ein Viertel (rund 561 000) der rund zwei Millionen ausländischen Gäste ihren Wohnsitz in der Schweiz hatten. Die Eidgenossen bildeten somit die mit Abstand größte Gruppe der Urlauber im "Ländle". Es folgten mit etwa 210 000 beziehungsweise rund 200 000 die Gäste aus Frankreich beziehungsweise den Niederlanden. Unter den zehn für den baden württembergischen Tourismus wichtigsten Herkunftsländern ergab sich im ersten Halbjahr 2017 gegenüber dem Vorjahreszeitraum der größte Zuwachs bei den Gästen aus Spanien (plus 8,8 Prozent), den USA (plus 8,2 Prozent) und China (plus acht Prozent).

Blick in die Nachbarschaft: Neuer Verein Regio Konstanz Bodensee Hegau

Die Vermarktung touristischer Angebote am Bodensee ist eine recht zersplitterte Angelegenheit. Das zeigt allein der Wettstreit um die Gästekarten, die den Urlaubern freie Fahrt in öffentlichen Verkehrsmitteln und gewisse Vergünstigungen beim Besuch touristischer Attraktionen garantieren sollen. Hier konnte sich die Branche bis heute nicht auf ein See umspannendes einheitliches Ticket einigen. Die Tourismus-Vermarkter am westlichen Bodensee setzen nun aber zumindest im eigenen Bereich ein Zeichen gegen Kleinstaaterei.

Von Januar 2018 an wollen die Akteure im Landkreis Konstanz die Vermarktung des Tourismusangebots unter dem Dach eines neuen Vereins, der "Regio Konstanz Bodensee Hegau" heißen soll, bündeln.

Dem Satzungsentwurf zufolge wird der Verein vom Landkreis Konstanz und den 25 Städten und Gemeinden getragen. Mit ins Boot kommen wohl auch einige Schweizer Gemeinden am Untersee, die bisher bereits in der von Radolfzell und Gaienhofen aus gelenkten Vereinigung Tourismus Untersee vertreten sind. Der neue Verbund vertritt die Interessen der Trägerkommunen und die ihrer lokalen Tourismusorganisationen: Tourismus Untersee, Hegau Tourismus (Singen) und Marketing- und Tourismus Konstanz. Der Verein, der unter dem Dach der Konstanzer Marketing und Tourismus Konstanz GmbH angesiedelt wird, soll sich um eine gemeinsame Tourismusstrategie am westlichen Bodensee kümmern und den Bekanntheitsgrad des Landkreises als attraktives Reiseziel steigern. Darüber hinaus soll der Verein die gezielte übergreifende Vermarktung für die Mitglieder übernehmen. Vor Ort bleiben aber die Organisationen wie Hegau Tourismus und Unterseetourismus aktiv.

In der Finanzierung seiner Aktivitäten kann "Regio Konstanz Bodensee Hegau" auf Beiträge der Mitglieder sowie auf Fördergelder des Landkreises Konstanz zurückgreifen. Der Landkreis bringt nach einer Vorlage ein Jahresbudget von 200 000 Euro ein. Die Summe wurde in den vergangenen fünf Jahren jeweils von einer beim Kreis angesiedelten Arbeitsgruppe für ausgewählte Tourismusprojekte eingesetzt. (fdo)