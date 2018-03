vor 5 Stunden Fabiane Wieland Exklusiv Bodenseekreis Tafeln in der Region: Hier wird niemand abgewiesen

Der Aufnahmestopp für Ausländer in Essen hat eine Debatte über die Tafeln ausgelöst. Die Läden in der Region reagieren mit unterschiedlichen Modellen auf die große Nachfrage. Vielerorts gibt es Nummernkärtchen, in Tettnang werden Flüchtlinge als Dolmetscher einbezogen.