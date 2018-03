Bodenseekreis So soll Angeln für Frauen attraktiver werden

Auf einer Pressekonferenz hat die Messe Friedrichshafen vorgestellt, wie das Hobby auch weibliche Besucher begeistern kann.

Nur fünf Prozent der Mitglieder des Landesfischereiverbandes sind Frauen, erklärt Ingo Kramer auf der Pressekonferenz zur Messe Aqua-Fisch. "Wir haben den Wunsch, die Frauenquote bei uns zu erhöhen", so Kramer. Auch für die Messe Friedrichshafen ist das ein Anliegen.

"Das alte Bild vom männlichen Jäger und Sammler ist veraltet, da wollen wir raus", sagt Kramer während der Pressekonferenz, auf der das Programm der kommenden Messe präsentiert wurde. Um das Fischen auch für weibliche Besucher attraktiv zu machen, haben die Veranstalter erste Grundlagen geschaffen: Claudia Darga widmet sich im Rahmen der Messe dem Thema "Wie Mann Sie ans Wasser bringt". Dass sie damit die Menschen erreicht, zeigt sich auf den sozialen Kanälen: Auf Facebook folgen der jungen Frau über 70 000 Menschen, auf Instagram 40 000. "Ich teile das, was ich beim Angeln erlebe", sagt Darga über ihre Aktivitäten im Netz. Ihren Erfolg damit erklärt sie sich so: "Da geht eine Frau mit lackierten Nägeln angeln, die keine 20 Jahre Erfahrungen hat und kann es trotzdem. Ich denke, das mögen die Leute." Das Interesse der Frauen am Angeln sei vorhanden, so Darga. Regelmäßig wird sie deswegen auch über die sozialen Netzwerke kontaktiert. "Viele Frauen fragen mich dann, wie ich es bei meinen Angelausflügen mit der Hygiene halte oder was für Klamotten ich mitnehme."

Angefangen mit dem Angeln hat Darga mit ihrem Vater. Allerdings war diese erste Berührung mit dem Hobby weniger glücklich: "Ich durfte nicht reden und mich nicht bewegen. Für ein kleines Mädchen ist Spaß was anderes." Erst Jahre später hat ihr Freund sie wieder auf das Thema gebracht. "Er verbringt ganze Wochenenden mit Zelt und Grill am Wasser. Dafür konnte ich mich begeistern." Seitdem geht sie nicht nur regelmäßig angeln, sondern verbindet auch ihre Urlaube mit dem Hobby.

Mit ihrem Programm auf der Messe möchte Darga den Männern Tipps geben und vor allem die Sichtweise der Frauen auf das Hobby vermitteln. Wie kann das Angeln einer Frau schmackhaft gemacht werden? Wie wird der gemeinsame Angelausflug ein Erfolg? Während der Messe geht die junge Frau täglich um 14.30 Uhr diesen Fragen auf den Grund.

Themen der Aqua-Fisch

Die Messe findet von Freitag, 9. März bis Sonntag, 11. März, statt. 183 Aussteller sind dabei. Zu den Themen der Messe gehören unter anderem das Fliegenfischen und das sogenannte "Aquascaping". Weitere Informationen unter www.aqua-fisch.de. (kip)