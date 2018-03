Bodenseekreis, Überlingen, Tettnang Sinneswandel im Kreistag: Vermutlich gibt es eine Mehrheit für TT und ÜB

SPD und Freie Wähler lassen sich vom Wunsch nach einem Altkennzeichen überzeugen. Grünen-Abgeordneter Hahn und SPD-Oberbürgermeister Zeitler hatten im Hintergrund dafür geworben. Der CDU-Landrat empfiehlt weiterhin eine Ablehnung.

Der Kreistag entscheidet in seiner Sitzung am kommenden Montag über die Wiedereinführung der Altkennzeichen TT (Tettnang) und ÜB (Überlingen). Über die früheren Autokennzeichen wurde bereits 2012 und 2014 abgestimmt, jedes Mal wurde ihnen Ablehnung beschieden. Nach Übergabe einer Petition an Landrat Lothar Wölfle durch den Friedrichshafener Bürger Ralf Hofmann im November mit rund 1000 Unterschriften setzte das Landratsamt das Thema für kommenden erneut auf die Tagesordnung, wieder mit der Empfehlung, abzulehnen.

Nachdem auch Landtags- und Kreistagsabgeordneter Martin Hahn (Grüne) eine neue Initiative startete und vor einer Woche einen Brief von Verkehrsminister Winfried Hermann mit einer Art Unbedenklichkeitsbestätigung vorlegte, wurden im Hintergrund viele Gespräche geführt. Überlingens OB Jan Zeitler (SPD) warb für ÜB mit Blick auf die Gartenschau 2020.

Mit der Zustimmung der Grünen gäbe es eine Mehrheit

"Ich konnte feststellen, dass das Thema die Menschen im Kreis bewegt und umtreibt", teilte Frank Amann, Sprecher der Freien Wähler im Kreistag, am Freitag mit. Seine Fraktion, die bisher ablehnend dem Thema gegenüber stand, werde am Montag geschlossen für die Wiedereinführung stimmen, verriet er dem SÜDKURIER. Auch Norbert Zeller signalisierte für die SPD-Fraktion Zustimmung. "OB Zeitler hat mich umgestimmt", sagte Zeller. Die Befürworter verweisen darauf, dass seit 2015 ohnehin jeder sein KfZ-Kennzeichen behalten darf, auch wenn er in einen anderen Kreis zieht. Geht man davon aus, dass Martin Hahn die Grünen-Fraktion hinter sich bringt, gäbe es eine Mehrheit für die Wiedereinführung.



Friedrichshafens Oberbürgermeister Andreas Brand bringt Verständnis für den Wunsch nach einem Kennzeichen, das von FN abweicht, auf. „Ich kann den Wunsch ein Stück weit nachvollziehen, da spielen bei vielen Menschen Erinnerungen und Emotionen mit – und damit auch Herzblut", teilte er auf SÜDKURIER-Anfrage am Donnerstag mit. "Als Oberbürgermeister der größten Stadt im Kreis finde ich es aber auch nachvollziehbar und richtig, dass es für den Kreis ein einheitliches Kennzeichen gibt, das sich aus dem Namen Friedrichshafen ableitet."

Die CDU-Fraktion, die bei der letzten Abstimmung geschlossen mit Nein stimmte, trifft sich erst am Montag vor der Sitzung. Fraktionssprecher Dieter Hornung: "Ich gehe davon aus, dass sich an unserer Mehrheitsmeinung gegenüber der letzten Abstimmung nichts ändern wird."

Die Freien Wähler hatten via Facebook ein Stimmungsbild abgefragt und sich am Donnerstagabend zur Fraktionssitzung getroffen. Frank Amann bilanziert: "Wir spüren und haben es an den zahlreichen Rückmeldungen in den sozialen Medien festgestellt, dass ein eher unwichtiges Thema den Fokus auf die Kreispolitik lenkt. Das ist eher selten der Fall. Das hat meine persönliche Meinung in eine andere Richtung gelenkt und überzeugt. Dazu zählt auch das Engagement und die persönliche Überzeugungskraft von politischen Mandatsträgern unserer Fraktion und darüber hinaus, die hier in den letzten Tagen sehr aktiv waren." Die Freien Wähler im Kreistag würden nun einstimmig für die Wiedereinführung der Altkennzeichen stimmen. Amann: "Wir sagen Go für dieses Projekt. Wir wollen damit als Kreistagsfraktion ein positives und ermutigendes Signal in Richtung Tettnang und Überlingen aussenden, dass wir bei zahlreichen Projekten der Kreispolitik, dazu gehört auch die Landesgartenschau, an einer partnerschaftlichen und kooperativen Zusammenarbeit interessiert sind."

Bei der letzten Abstimmung im Kreistag hatte SPD-Sprecher Norbert Zeller noch gegen ÜB und TT gestimmt. Ausschließlich das FN-Kennzeichen zu verwenden, sei "identitätsstiftend für den Bodenseekreis", habe er damals noch gemeint. "Außerdem war es auch aus sicherheitspolitischen Gründen zu begrüßen, wenn diejenigen, die im Bodenseekreis wohnhaft sind, verpflichtend ein FN-Kennzeichen haben", teilte Zeller nun mit. Doch sei er von OB Jan Zeitler (ebenfalls SPD) umgestimmt worden. Norbert Zeller: "Seit 2015 gibt es nicht mehr die gesetzliche Regelung, wonach Kreiseinwohner verpflichtend ein FN-Kennzeichen haben müssen. Bei einem Umzug in den Bodenseekreis aus einem anderen Landkreis kann jeder sein bisheriges Kennzeichen mitnehmen.

Außerdem hat OB Zeitler darauf hingewiesen, dass ein ÜB-Kennzeichen im Hinblick auf die Landesgartenschau in Überlingen eine gute Sache sei. Auch könne ein ÜB-Kennzeichen zu einer höheren Zufriedenheit der Überlinger führen, ohne jedoch damit die Zusammengehörigkeit zum Bodenseekreis in Frage zu stellen." Die SPD-Kreistagsfraktion werde mehrheitlich für die Zulassung der Altkennzeichen ÜB und TT sein. Das sicherheitsrelevante Argument, wonach es zu einer klaren Zuweisung eines Fahrzeuginhabers zum jeweiligen Kreis komme, gebe es nicht mehr. "Wir sehen das politische Bekenntnis zum Bodenseekreis nicht gefährdet. Die Zugehörigkeit zum Bodenseekreis zeigt sich an anderer Stelle, zum Beispiel durch das Engagement des Kreises für Kinder und Familien, für Senioren, für eine bessere Bildung, für eine moderne Verkehrs- und Mobilitätsentwicklung. Ich selbst werde für die Zulassung von Altkennzeichen stimmen."