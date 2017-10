Bodenseekreis Schwerpunkt Generationswechsel: Neuer Band von "Leben am See" vorgestellt

Schwerpunkt Generationswechsel: Neuer Band von "Leben am See" vorgestellt

Das Schwerpunktthema der neuen Ausgabe von "Leben am See" ist der Generationswechsel. Den 35. Band des Jahrbuchs des Bodenseekreises gibt es auch als elektronisches Buch. "Mir ist die gebundene Ausgabe lieber, ich möchte blättern", gestand Landrat Lothar Wölfle bei der Präsentation im Überlinger Kursaal.

Analog oder digital? Das ist auch eine Frage der Generationen. Landrat Lothar Wölfle gehört zu den Babyboomern, der ersten Nachkriegsgeneration, die zu Zeiten des Wirtschaftswunders groß geworden ist und viele Workaholics hervorgebracht hat. In seiner Funktion als Landrat beschäftigen ihn der demografische Wandel und die Veränderungen, die sich dadurch ergeben. Als Beispiel für den Generationenwechsel nannte er das Handwerk und die dort schon jetzt spürbare Nachwuchsproblematik sowie die Politik. In relativ kurzer Zeit wurden in der Region zahlreiche Ämter von Nachfolgern übernommen. Das Buch stellt mehrere neue und alte Bürgermeister vor, die für diesen Wandel stehen.

Überlingens Oberbürgermeister Jan Zeitler bezeichnet sich selbst als Vertreter der Generation Golf. Die zwischen 1965 und 1980 Geborenen gelten als ehrgeizig, pragmatisch und streben nach hoher Lebensqualität. Im Job teilen sie Macht und Verantwortung. Das scheint auch für Jan Zeitler zuzutreffen: Er findet, dass im Gemeinderat die junge Generation zu wenig vertreten ist und will einen Jugendgemeinderat anregen. Auch die Landesgartenschau will er für junge Besucher attraktiv machen und zum Beispiel einen Flying Fox, eine Seilbahnrutsche, und entsprechende Kultur- und Musikangebote ins Programm aufnehmen. Beim ersten Durchblättern des neuen Jahrbuchs stieß er auf das Interview mit Reinhard Ebersbach, einem seiner Vorgänger, der das Amt 24 Jahre innehatte. In dem Text bietet Ebersbach an, den Nachfolger an seinem reichen Erfahrungsschatz teilhaben zu lassen. "Da wäre ich ja blöd, wenn ich das nicht nutze", sagt Jan Zeitler.

Die beiden Redakteurinnen des Jahrbuchs, Katy Cuko und Susann Ganzert, ergründeten in einem wortgewandten Dialog den Begriff Generation und beschrieben die Vertreter der einzelnen Kategorien. Wer zwischen 1980 und 2000 geboren ist, darf sich der Generation Y, englisch "why" ausgesprochen wie der Buchstabe, zurechnen. Sie sind mit dem Internet aufgewachsen, gelten als flexibel und weniger auf den Status ausgerichtet. Die Arbeitswelt hat längst reagiert und bietet neue Büro- und Zeitmodelle an – nachzulesen in dem Beitrag "Generation Office 3.0".

"Leben am See" lässt Menschen aus der Region zu Wort kommen, die sich neuen Aufgaben stellen, sei es als Säckelmeisterin in einer Narrenzunft oder als Chefin des Orts-Bauernverbandes mit Anfang 20. Es zeigt gelungene Beispiele, wo Veränderungen Mehrwert geschaffen haben und aus einem Kasernengelände ein Bildungscamp wurde oder aus einem Baggersee ein Naturerlebnispark. Dazu erzählt das Buch viele weitere Geschichten aus der Region.

Passend zum Titelthema hatte sich auch die Überlinger Entertainerin Claudia Pohel ihre Musikauswahl zusammengestellt. Bei der Bühnenpremiere in ihrer Heimatstadt sang sie von der Generation Z. Die wird gerade volljährig, tickt eindeutig digital und überfordert die Eltern an mancher Stelle. Das kam bei den Besuchern im nicht voll besetzen Überlinger Kursaal so gut an, dass die Musikerin noch eine Zugabe geben musste.