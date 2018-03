vor 2 Stunden Anette Bengelsdorf Friedrichshafen Schutzwall gegen den Datenklau im Netz

Unternehmen sind zunehmend durch Netzspionage gefährdet. Mittelständler aus dem Bodenseekreis erzählen am Rande einer Veranstaltung der Industrie- und Handelskammer Bodenseen-Oberschwaben, welche Vorsichtsmaßnahmen sie treffen. Auch die Hochschulen reagieren. Die DHBW Ravensburg bietet in Friedrichshafen einen neuen Studiengang IT Security in der Informatik an.