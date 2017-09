Bodenseekreis Schlafstörungen nehmen drastisch zu

Die DAK-Gesundheit befasst sich im aktuellen Gesundheitsreport mit Ursachen und Risikofaktoren von Schlafstörungen.

Wie gesund – oder wie krank – ist eigentlich der Bodenseekreis? Fakt ist, dass der Krankenstand im Jahr 2016 im Vergleich zum Vorjahr um 0,1 Prozentpunkte gestiegen ist. Dennoch wies die Region mit 3,2 Prozent einen etwas niedrigeren Krankenstand aus als der Landesdurchschnitt, der bei 3,3 Prozent lag. Diese Daten gehen aus dem aktuellen DAK-Gesundheitsreport hervor, der am Donnerstag präsentiert wurde. Die aktuelle Analyse für den Bodenseekreis zeigt auch, dass bei Krankschreibungen jeder vierte Ausfalltag von Muskel-Skelett-Erkrankungen verursacht wurde. Mit einem Anteil von gut 14 Prozent am gesamten Krankenstand belegten Atemwegserkrankungen Platz zwei. Beinahe ebenso viel Arbeitsausfall verursachten psychische Erkrankungen, zu denen auch Depressionen und Angstzustände gehören – hier stiegen die Ausfalltage um neun Prozent an. „Uns geht es nicht nur um die Zahlen, sondern in erster Linie auch um die Einflussfaktoren für Erkrankungen“, sagt Thomas Schäfer, Chef der DAK-Gesundheit Friedrichshafen. „Diese Analysen helfen uns, noch gezielter beim betrieblichen Gesundheitsmanagement ansetzen zu können und Arbeitgebern konkret Hilfe anzubieten.“ So werde beispielsweise längeren Ausfallzeiten durch Rückenleiden oder seelische Probleme vorgebeugt.

In ihrem Gesundheitsreport befasst sich die DAK auch explizit mit dem Schwerpunktthema „Schlafstörungen“ – im Hinblick auf Ursachen und Risikofaktoren. Im Vergleich zu 2010 stieg der Anteil der von Schlafproblemen betroffenen 35- bis 65-jährigen Arbeitnehmer um 66 Prozent an. Schwere Schlafstörungen haben sich in den vergangenen sechs Jahren sogar verdoppelt. „Alarmierende Zahlen“, wie Dr. Wolfgang Riedel, Facharzt für Innere Medizin aus Friedrichshafen, betont. Dennoch dürfe man sich als Betroffener nicht verrückt machen lassen. Sich reinzusteigern und mit überzogenen Erwartungen dem Schlafproblem zu begegnen, sei ebenso nicht der richtige Weg wie eventuelles Bagatellisieren, so der Experte.

Im Schlafbedarf gebe es individuelle Unterschiede. „Dem einen reichen sechs Stunden Schlaf pro Tag, dem anderen sind acht Stunden nicht genug.“ Ursache für Schlafprobleme können laut DAK-Report unter anderem Arbeitsbedingungen sein. Wer häufig an der Grenze seiner Leistungsfähigkeit arbeitet, steigert das Risiko, schwere Schlafstörungen zu entwickeln. Auch Termindruck, Überstunden oder Nachtschichten sowie ständige Erreichbarkeit nach Feierabend gelten in diesem Zusammenhang als Risikofaktoren. Als Reaktion auf die Studie bietet die DAK-Gesundheit ihren Versicherten ab sofort eine Schlaf-Beratung an. Unter der Nummer 040/3 25 32 58 05 geben Mediziner rund um die Uhr Hinweise und Tipps rund um die Themen Schlafen und Schlafstörungen.