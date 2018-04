Markdorf SÜDKURIER öffnet Türen: Einblicke ins "büroladencafé" der Konrad Knoblauch GmbH

Der SÜDKURIER öffnet Türen: 20 Leser können bei einer Führung am 12. April in der Konrad Knoblauch GmbH in Markdorf dabei sein. Was sie sehen werden, ist spannend: Denn im "büroladencafé" wird ganz anders gearbeitet, als das üblicherweise der Fall ist.

Wie könnten die Arbeitswelten der Zukunft aussehen? Eine spannende Frage, die die Markdorfer Konrad Knoblauch GmbH, ein international agierender Einrichtungs- und Ladenbauspezialist, für sich schon beantwortet hat. Ende vergangenen Jahres hat das Unternehmen sein "büroladencafé" eröffnet. Auf 1500 Quadratmetern vereinen sich rund 70 Arbeitsplätze, Besprechungsbereiche, Chill-Zonen mit Sofas und Bücherecken, eine Küchen- und Bistroinsel, aber auch öffentlich zugängliche Bereiche, in denen das Unternehmen seine Designermöbel aus eigener Manufaktur und anderer Hersteller ausstellt und zum Kauf anbietet. Also, wie der Name sagt, ein Büro, das zugleich Café und Laden ist.

Besichtigung am 12. April

Wie die Arbeitswelten der Zukunft aussehen könnten, diese Frage werden sich am Donnerstag, 12. April, auch 20 Leser unserer Zeitung beantworten können. Denn das Medienhaus lädt anlässlich seiner nächsten Veranstaltung "Der SÜDKURIER öffnet Türen" zu einem exklusiven Blick hinter die Kulissen des "büroladencafé" und der Firma Knoblauch ein. Die Führung beginnt um 15 Uhr, Treffpunkt ist der Parkplatz vor dem Gebäude. Wie man sich um einen Platz im Teilnehmerfeld bewirbt, steht im Infokasten weiter unten.

Blick in Manufaktur möglich

Bei der Führung werden Mitarbeiter des Unternehmens sowohl den Show-Room im Erdgeschoss wie auch den kombinierten Arbeits-/Café- und Ladenbereich im Obergeschoss des Gebäudes zeigen. Auch ein direkter Blick in die Manufaktur, die Schreinerei, die sich direkt im rückwärtigen Teil des Gebäudes anschließt, ist möglich. In der Schreinerei werden die Möbel und Einrichtungen gefertigt, die die Mitarbeiter an ihren Schreibtischen nur wenige Meter entfernt designt haben. Mit der integrierten Schreinerei haben so auch die Designer immer die Möglichkeit, nicht nur das Endprodukt, sondern den Produktionsprozess verfolgen zu können.

Keine festen Arbeitsplätze mehr

Was die Arbeitswelt der Zukunft auch ausmacht: Die Mitarbeiter haben in der Regel keine eigenen, festen Arbeitsplätze mehr. Sie haben aber Rollcontainer, in denen sie ihre Unterlagen und Arbeitsmittel aufbewahren. Damit suchen sie sich dann einen Schreibtisch aus, je nach momentanem Bedarf: Entweder mit Blick in die Schreinerei oder direkt neben dem Kollegen, mit dem man beim aktuellen Projekt gerade zusammenarbeitet oder in einer besonders ruhigen Ecke.

240 Mitarbeiter zählt das Unternehmen, das von Fidel Knoblauch 1909 als Schreinerei in Kluftern einst gegründet wurde. Rund 70 arbeiten in den neuen Räumen, hauptsächlich Angestellte der so genannten Kreativabteilungen: Marketing, Design und die Projektteams. "Die mischen sich ohnehin immer wieder neu, so dass feste Arbeitsplätze auch deswegen nicht mehr nötig sind", sagt Marketingleiterin Julia Kohler.

So können Sie an der Führung teilnehmen:

Wer an der Führung durch das "büroladencafé" der Konrad Knoblauch GmbH in Markdorf am Donnerstag, 12. April, um 15 Uhr teilnehmen möchte, muss die Telefonnummer der SÜDKURIER-Hotline wählen, Tel. 0 1379/37050026, und auf dem Band das Stichwort "büroladencafé", seinen Namen, die Adresse und die eigene Telefonnummer hinterlassen. Bitte geben Sie auch an, ob Sie alleine oder mit einer Begleitperson kommen möchten. Ein Anruf aus dem Festnetz der Deutschen Telekom kostet 50 Cent. 20 Plätze stehen zur Verfügung, die Teilnehmer werden ausgelost. Die Hotline ist bis Montag, 9. April, 12 Uhr, freigeschaltet. Die Gewinner werden benachrichtigt. Treffpunkt ist um kurz vor 15 Uhr vor dem "büroladencafé" von Knoblauch in der Zeppelinstraße 8 in Markdorf. Das "büroladencafé" befindet sich direkt neben dem Hauptgebäude. (gup)