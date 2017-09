Bodenseekreis SÜDKURIER-Podiumsdiskussion: Fünf Kandidaten liefern Dutzende Antworten

Eine breite Themenpalette und eine intensive Debatte: Vor 250 Zuhörern im Prinz Max in Salem lieferten sich die Bundestagskandidaten des Wahlkreises Bodensee einen lebhaften Schlagabtausch. Dabei wurden durchaus unterschiedliche Positionen deutlich.

250 interessierte Bürger im Saal des Prinz Max in Salem, fünf Bundestagskandidaten auf der Bühne: Die Podiumsveranstaltung des SÜDKURIER für den Wahlkreis Bodensee zur Wahl am 24. September traf auf reges Interesse. Aufgeteilt nach Themenblöcken diskutierten die Kandidaten engagiert und durchaus kontrovers. Souverän moderiert von den Redakteuren Andreas Ambrosius und Stefan Hilser, wurde in zwei Stunden eine breite Themenpalette abgearbeitet:

Innere Sicherheit: Beim prägendsten Thema dieses Wahlkampfs offenbarten sich gleich deutliche Unterschiede in den Positionen. Die CDU habe die Ausweitung der Vorratsdatenspeicherung auf den Weg gebracht oder Fußfesseln für Gefährder durchgesetzt, antwortete Lothar Riebsamen auf die Frage, wie die Politik auf die Angst der Bürger vor Terroranschlägen reagieren müsse. Kategorisch gegen eine flächendeckende Überwachung sprach sich hingegen Christian Steffen-Stiehl aus. Sinnvoller sei es, die Sicherheitskräfte zu stärken und die Zusammenarbeit der Behörden zu verbessern. Dies habe der von Behördenpannen geprägte Fall Amri gezeigt. Auch Markus Böhlen konstatierte eher einen "Nachholbedarf bei Politik und Justiz", nicht aber bei der Datenerhebung. "Wir haben die privaten Sicherheitsdienste ja nur, weil die Polizei zunehmend abgebaut wurde", sagte Leon Hahn. Auch er plädierte für eine bessere Ausstattung von Polizei und Justiz. "Es gibt keinen Grund für Panik", positionierte sich Claudia Haydt. Die "objektiven Zahlen" würden eine Ausweitung der Datenerhebung nicht rechtfertigen, die Kriminalität sei nicht angestiegen. Bildergalerie SÜDKURIER-Podiumsdiskussion zur Bundestagswahl im Prinz Max in Salem

Dem Bund die auf Eis liegende Elektrifizierung der Bodensee-Gürtelbahn anzukreiden, sei nicht statthaft, so CDU-Mann Riebsamen. In den Bundesverkehrswegeplan gehöre sie nicht hinein, weil der Fernverkehre bediene, die Strecke am See sei aber Nahverkehr. Deshalb müsse sie über das Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG) gefördert werden. Dort trage der Bund 60 Prozent der Kosten, Land und Kommunen je 20. "Der Bund steht klar zu seinen 60 Prozent", betonte er. Zuerst müsse das Projekt aber in der Region vorangetrieben werden, damit es angemeldet werden könne. Hahn verwies darauf, dass es zuallererst darum gehe, die Gürtelbahn zu "ertüchtigen". Die Zustände bei Wagenmaterial, Pünktlichkeit und Service seien katastrophal. Deutlichen Applaus und Zustimmungsrufe gab's aus dem Publikum. Seit Jahrzehnten habe man sich bei der Gürtelbahn "zurückbewegt", sagte auch Haydt. Als Jugendliche habe sie noch von Basel nach München ohne Halt durchfahren können. "Die Leute wundern sich einfach nur, dass nichts vorangeht", so Böhlen: "Der CDU-Slogan war halt immer 'Freie Fahrt für freie Bürger'". Unter der CDU im Land sei die Bahn "kaputtgespart" worden. Einen ganz anderen Weg schlug Steffen-Stiehl vor: Der Gleisausbau müsse von der Bahn weg wieder in staatliche Hände gelegt werden, analog zur Straßeninfrastruktur, die ja auch der Staat bereitstelle. Dann müsse man sich auch nicht mehr endlos hinhalten lassen. Straßenverkehr: Beim Thema B-31-Ausbau sei die CDU der Motor gewesen, so Riebsamen: "Es darf schon erwähnt werden, dass hier jetzt schon richtig gebaut wird." Beim B-31-Weiterbau zwischen Immenstaad und Meersburg müsse vor Ort die Chance am Schopf ergriffen werden. "Ich appelliere an die Gemeinden, zu einem Konsens zu kommen, das Geld steht zur Verfügung." Definitiv brauche man die Einigkeit, gab ihm Hahn Recht, doch es seien auch mehr Planungskapazitäten nötig. "Es ist kein Geld da, solange wir uns streiten", mahnte er. Böhlen hingegen vermisste den Ansatz Verkehrsreduzierung statt Ausbau. Dafür müsse auf der B 31 Lkw-Maut erhoben und Güter vermehrt auf die Schiene gesetzt werden. Für Hagnau wünsche er sich "in dieser gottgesegneten Landschaft" einen Tunnel. Der dürfe nicht an der Kostenfrage scheitern, in Italien und der Schweiz sehe man, wie es gemacht werde. Auch dafür gab's Applaus aus dem Saal.

Hier seien zügige Investitionen dringend nötig, um auch im ländlichen Raum die Unternehmen halten zu können, mahnte Steffen-Stiehl an. Sein Rezept: Die staatlichen Beteiligungen an Unternehmen wie der Telekom veräußern und die Einnahmen für Investitionen in die digitale Infrastruktur verwenden. Strikt gegen die Veräußerung staatlicher Beteiligungen sprach sich wiederum Haydt aus: "Keine Privatisierung!" Riebsamen favorisierte die derzeit im ländlichen Raum häufig zu findende "halbschnelle" Vectoring-Technik als Zwischenschritt hin zum schnellen Glasfaser. Damit stand er aber alleine auf weiter Flur. Der schnelle Ausbau müsse jetzt kommen, widersprachen die anderen Kandidaten dem CDU-Mann. Hahn: "Wenn wir jetzt erst auf Vectoring setzen, dann haben wir die Landflucht!" Publikumsfragen: Im Anschluss gab's noch Gelegenheit für Fragen aus dem Publikum. Der Salemer Ulrich König hatte den Komplex Rente und Generationenvertrag vermisst. Wie die Kandidaten dazu stünden? Hahns Antwort: Den Niedriglohnsektor bekämpfen, flexibler Renteneintritt, Renten über Steuern finanzieren und nicht weiter senken. Haydt: Bei weiter steigender Produktivität sei "genug da, um umzuverteilen", dadurch Rentenniveau wieder auf 53 Prozent anheben. Böhlen plädierte dafür, dass sich alle Berufstätigen, auch die Beamten, in die Rentenkasse einzahlen müssten, Riebsamen sieht die Unternehmen beim Thema Betriebsrenten in der Pflicht und Steffen-Stiehl empfahl einen besseren Mix aus gesetzlicher und privater Vorsorge mit den Betriebsrenten als "wichtigem Baustein".

Das Podium

Teilnehmer der SÜDKURIER-Podiumsdiskussion zur Bundestagswahl waren Lothar Riebsamen (59, CDU), Leon Hahn (26, SPD), Markus Böhlen (50, Bündnis 90/Die Grünen), Christian Steffen-Stiehl (44, FDP) und Claudia Haydt (50, Die Linke). Moderiert wurde das Podium von SÜDKURIER-Regionalleiter Andreas Ambrosius und dem Überlinger Lokalchef Stefan Hilser.