vor 9 Stunden Claudia Wörner Bodenseekreis SPD-Mitglieder diskutieren leidenschaftlich über Pro und Contra GroKo

Am kommenden Sonntag, 4. März, entscheidet sich, ob die SPD zusammen mit CDU und CSU Regierungsverantwortung übernimmt. Jedes Parteimitglied kann seine Stimme abgeben und sich aktiv an der Entscheidung beteiligen. Am Samstag trafen sich die Mitglieder des SPD-Kreisverbands Bodenseekreis in Friedrichshafen, um über Pro und Contra eine Neuauflage der GroKo zu diskutieren.