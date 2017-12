vor 20 Minuten Frank Enderle Bodenseekreis Regionalverband ebnet Weg für Rohstoffabbau

Ein zukunftsträchtiges Planungskonzept hat der Regionalverband Bodensee-Oberschwaben bei seiner Vollversammlung am Freitag in der Gemeindehalle Baienfurt auf den Weg gebracht. Nach umfassenden Prüfungen im Bereich der Geologie sowie Natur- und Wasserschutz können jetzt 94 Standorte für den Abbau von Rohstoffe wie Kies und Quarz-Sanden in die nächste Phase gehen, die vor allem die kommunale Beteiligung vorsieht.