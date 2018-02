Bodenseekreis Raus aus dem Plastikwahn: Zwei Familien über ein Leben ohne Plastik

Familie Wiest aus Friedrichshafen nimmt am Projekt "Zero-Waste-Familiy" des Landkreises teil und will so wenig Abfall wie möglich produzieren. Auch SÜDKURIER-Redakteurin Kerstin Mommsen und ihre Familie starten einen Selbstversuch, um die Plastikflut einzudämmen.

Einen Supermarkt ganz ohne Plastikverpackungen zu verlassen – das ist fast nicht möglich. Diese Erfahrung hat Sonja Wiest gemacht. Doch wer sich mit dem Thema auseinandersetze und mit offenen Augen durch die Läden gehe, finde Möglichkeiten, um Kunststoffverpackungen zu reduzieren. Die Friedrichshafenerin nimmt am Projekt "Zero-Waste-Familiy" des Landkreises teil und will dafür so wenig Abfall wie möglich produzieren.

Bislang wurden bei Sonja Wiest und ihrer Familie durch Verpackungsmaterialien jeden Monat zwei gelbe Säcke gefüllt. "Mein Ziel ist, dass wir das in unserem Drei-Personen-Haushalt auf monatlich einen gelben Sack reduzieren, da sind wir schon ziemlich nah dran", sagt sie. In den ersten Wochen seit Beginn des Projekts stellte sie fest, dass unglaublich viele Produkte in Plastik verpackt sind – Nudeln, Kosmetikartikel und oft sogar Obst und Gemüse. "Ich schaue jetzt viel bewusster hin und kaufe häufiger auf dem Markt und in Hofläden ein", sagt Wiest. Das sei sicherlich oft teurer als im Discounter, aber es lohne sich, um auch den regionalen Handel zu stärken. Schwierig sei der Plastikverzicht insbesondere bei Fleisch und Wurst. "Ich habe schon in einer Metzgerei angefragt, ob ich nicht meine mitgebrachten Dosen über den Tresen geben darf, um die Wurst darin einzupacken – das war aus Hygienegründen leider nicht erlaubt", sagt Sonja Wiest. Auch beim Bäcker wolle ihr nicht jeder Verkäufer Brot und Brötchen direkt in den Stoffbeutel packen.

"Es hilft sicherlich, wenn das Thema immer wieder ins Bewusstsein der Leute rückt. Je mehr Menschen mitmachen und je größer die Nachfrage nach Alternativen ist, desto eher zieht der Handel nach", glaubt Sonja Wiest. Ihr hat es im Alltag geholfen, die Müllmengen zu dokumentieren. "Man kann beispielsweise zunächst so einkaufen, wie man es immer gemacht hat, und beim nächsten Mal mit dem Ansatz, Müll zu vermeiden. Wenn man das fotografiert und die Bilder nebeneinander legt, kann man sehen, da geht noch was", so Wiest. Unverpacktläden seien sicher eine Alternative zum klassischen Supermarkt. "Ich war noch nicht dort, will das aber testen." Wer mit seinem Speiseplan flexibel ist, könne je nach Angebot aber auch im Supermarkt auf unverpackte Lebensmittel zurückgreifen. "Beim einen Mal gibt es Salat und Zitronen unverpackt, beim nächsten Mal nicht, dann reagiere ich flexibel darauf, was ich einkaufe und was weglasse", sagt die Friedrichshafenerin.

Das Projekt Im Bodenseekreis sind 16 Haushalte mit insgesamt rund 50 Personen am Projekt "Zero-Waste-Family" beteiligt. Ziel ist es, drei Monate lang möglichst wenig Abfall zu produzieren. Es wird nicht nur die Menge an Restmüll betrachtet, sondern es geht auch darum, wie viele Wertstoffe, beispielsweise Papier, Plastik oder Glas, eingespart werden können. Gerade bei den Wertstoffen gibt es aus Sicht des Abfallwirtschaftsamts ein großes Einsparpotenzial. Wie schwer ist es beispielsweise, auf Kunststoffverpackungen zu verzichten und was könnten Alternativen sein? Wer am Ende am wenigsten Müll produziert oder das beste Konzept vorlegt, wird der Gewinner sein.

Auch wer Fertiggerichte vermeide, könne Verpackungen reduzieren. "Meist wird als Argument für Fertiggerichte angeführt, dass diese schneller fertig sind. Dabei kann man selbst genauso eine größere Menge kochen, in Gläser abfüllen und hat ein leckeres Gericht, wenn es mal schnell gehen muss", so Wiest. Gerade bei Reis oder Nudeln sind für Michael Wiest Verpackung aus Jute vorstellen. "Das habe ich auch schon gesehen, das waren aber immer Riesenportionen – wo soll man die lagern?" Sonja Wiest kann sich noch gut daran erinnern, dass ihre Oma Nudeln in einem zusammengenähten Küchenhandtuch transportiert hat. Was damals ging, müsse doch auch heute möglich sein. "Das soll nicht heißen, dass wir alles wieder so machen müssen wie zu Großmutters Zeiten." Aber das eine oder andere könne man sich abschauen und einen Mittelweg finden.

Verpackungen, die man nicht vermeiden kann, will sie wiederverwerten. "Sprühflaschen etwa muss man nicht gleich wegwerfen, sondern kann andere Flüssigkeiten einfüllen." Dass manch Zero-Waste-Anhänger seine Kosmetikartikel selbst herstellt und der Verpackungsmüll eines Jahres in ein Marmeladenglas passt, das hält Sonja Wiest im Alltag für schwer umsetzbar. "Als ich das gelesen habe, dachte ich nur, das ist ein Ding der Unmöglichkeit." Das eine oder andere hat sie auch ausprobiert und etwa Efeu als Waschmittel eingesetzt. In einen Strumpf eingepackt sei die Wäsche sauber geworden. "Wenn ich sonst nichts im Haus habe, kann ich das wieder einmal machen. So probiert man nach und nach Verschiedenes aus."