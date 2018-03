Bodenseekreis Polizei registriert nach Schneefall mehr als 30 Unfälle

Wegen Schneefalls sind ab Freitagnachmittag bis -abend 34 Verkehrsunfälle passiert, wie aus dem Polizeibericht hervorgeht. Unfallschwerpunkte seien in den Landkreisen Bodenseekreis, Ravensburg und Konstanz gewesen.

Im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Konstanz kam es wegen eines durchziehenden Schneefallgebiets am Freitag von 16 bis 21 Uhr zu einem deutlich erhöhten Unfallaufkommen. Mit Schwerpunkten in den Landkreisen Konstanz, Bodenseekreis und Ravensburg ereigneten sich im genannten Zeitraum 34 polizeilich gemeldete witterungsbedingte Verkehrsunfälle. Laut Polizei wurden ein Mensch schwer sowie sieben leicht verletzt. Ein Unfall ereignete sich, weil mit Sommerreifen gefahren wurde.

Gegen 17.20 Uhr ist auf der Landesstraße 328a zwischen Oberteuringen und Friedrichshafen-Ailingen ein schwerer Verkehrsunfall passiert. Ein 42-jähriger Autofahrer war von Oberteuringen in Richtung Ailingen unterwegs. Kurz vor Oberlottenweiler geriet der Wagen wegen der Witterungsverhältnisse und vermutlich wegen nicht angepasster Geschwindigkeit ins Schleudern und prallte frontal mit einem entgegenkommenden Lastwagen zusammen. Der Autofahrer erlitt schwere Verletzungen. Die beiden Personen im Lastwagen seien unverletzt geblieben. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden wird auf rund 23 000 Euro geschätzt. Wegen der Unfallaufnahme und Bergung der beteiligten Fahrzeuge war die Landesstraße 328a bis etwa 21 Uhr komplett gesperrt.

Um 16.24 Uhr im Bodenseekreis auf der Kreisstraße 7742 zwischen Markdorf und Unterraderach ein Verkehrsunfall passiert, wobei ein Mensch verletzt wurde. Ein 32-jähriger Skoda-Fahrer verlor auf schneeglatter Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug und schleuderte gegen den entgegenkommenden Mercedes-Benz eines 48-Jährigen. Nach dem Frontalzusammenstoß blieb der Skoda auf der Straßenmitte stehen. Um einen weiteren Zusammenstoß zu verhindern, musste eine nachfolgende 26-jährige Renault-Fahrerin stark abbremsen, wodurch auch ihr Fahrzeug ins Schleudern geriet und von der Straße abkam. Die Autofahrerin wurde zur vorsorglichen Untersuchung mit einem Rettungswagen in ein Klinikum verbracht, die beiden Beteiligten des erstgenannten Unfalls blieben laut Polizei unverletzt. Wegen ausgelaufener Betriebsmittel war die Freiwillige Feuerwehr Markdorf-Riedheim im Einsatz. Durch den Verkehrsunfall entstand rund 9000 Euro Sachschaden.

Nicht an die Witterungsverhältnisse angepasste Geschwindigkeit dürfte die Ursache für einen Verkehrsunfall sein, der sich um 18.55 Uhr in Friedrichshafen auf der Grötzelstraße ereignete. Ein 18-Jähriger fuhr in Richtung Berger Straße, als er auf abschüssiger und schneebedeckter Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der 18-Jährige prallte mit dem Wagen zunächst gegen ein am Fahrbahnrand geparktes Auto und rutschte gegen eine Gartenmauer. Die 19-jährige Beifahrerin wurde zur Beobachtung in ein Klinikum eingeliefert. An den beteiligten Fahrzeugen und der Gartenmauer entstand Sachschaden in bislang nicht bekannter Höhe.

Der Witterung nicht angepasste Bereifung führte um 17.20 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Landkreis Konstanz. Ein 33-jähriger Renault-Fahrer war mit Sommerreifen auf der L 189 zwischen Beuren an der Aach und Singen-Friedingen unterwegs. Auf schneeglatter Straße geriet der Twingo ins Schleudern, kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich, bevor der Wagen neben der Straße auf den Rädern zum Stehen kam. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Der Sachschaden wird auf 6500 Euro geschätzt.