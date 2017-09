Bodenseekreis Pädagogische Hochschule plant Studie zu Schulabbrechern

Die Zahl der Jugendlichen, die die Schule ohne Abschluss verlassen, ist zu hoch: Der Meinung sind Cordula Löffler, Professorin an der Pädagogischen Hochschule Weingarten, ihr Kollege Professor Michael Henninger und der frühere baden-württembergische Wirtschaftsminister Walter Doering. Gemeinsam wollen sie eine Studie zu Gründen für den Schulabbruch, zu Lösungs- und Fördermöglichkeiten erarbeiten.

Bodenseekreis – Rund 50 000 junge Menschen verlassen deutschlandweit jährlich die Schule, ohne einen Abschluss zu haben – in Baden-Württemberg sind es knapp 6000. Cordula Löffler, Professorin an der Pädagogischen Hochschule (PH) Weingarten, arbeitet gemeinsam mit dem früheren baden-württembergischen Wirtschaftsminister Walter Döring und ihrem Kollegen Professor Michael Henniger an einer Studie, die die Gründe dafür nennen und Lösungs- und Fördermöglichkeiten aufzeigen möchte.

"Die hohen Schulabbrecherzahlen von rund 50 000 pro Jahr sind eine Katastrophe für die betroffenen jungen Menschen, ein Schaden für die Gesellschaft und die Wirtschaft sowie ein Armutszeugnis für den Bildungsbetrieb in Deutschland", sagt Cordula Löffler. Darin ist sie sich mit Walter Döring einig, geschäftsführender Gesellschafter der Akademie Deutscher Weltmarktführer (ADWM).

Deutschlandweit liegt die Quote der jungen Menschen ohne Schulabschluss bei 5,9 Prozent. In Baden-Württemberg sind es 5,1 Prozent. Auffallend hoch sei jedoch die Zahl der Schulabbrecher im Landkreis Ravensburg – dort liegt sie bei neun Prozent, sagt die Wissenschaftlerin. "Das wird eine unserer Aufgaben sein: herauszufinden, warum manche Landkreise deutlich unter und andere auffallend über dem deutschlandweiten Schnitt liegen", erklärt Löffler im Gespräch mit dem SÜDKURIER. Die Professorin führt verschiedene mögliche Gründe an, warum junge Menschen trotz vielfältiger Bildungsmöglichkeiten Schulen ohne jeden Abschluss verlassen. "Wir können bislang nur vermuten, dass es sowohl soziokulturelle, als auch ökonomische Gründe dafür gibt."

Im Einzelnen vermuten die Wissenschaftler, dass die Schüler teilweise zu wenig individuelle Förderung erfahren, Schulschwänzer einfach hingenommen werden, oder Schüler regelmäßig Drogen nehmen. "Da wir aber erst die nötigen finanziellen Mittel für unsere Studie brauchen, ehe wir mit der Arbeit beginnen können, beruht unser Wissen derzeit rein auf statistischen Angaben und theoretischem Wissen", erklärt Cordula Löffler.

Wenn die notwendigen Gelder für die Studie vorliegen, dann wollen die Wissenschaftler je nach Umfang der Studie möglichst viele Schultypen und Schulen genauer unter die Lupe nehmen und miteinander vergleichen. "Wir hoffen auf die Kooperationsbereitschaft der Schulen und wollen sowohl mit Lehrern, als auch mit Schülern und deren Eltern sprechen und herausfinden, warum die eine Schule kaum und eine andere wiederum relativ viele Schulabgänger ohne Abschluss hat", führt Löffler aus. Ziel der Studie ist es, nach der Datenerhebung Vorschläge zu unterbreiten, wie künftig die Zahl der Schulabbrecher nach und nach reduziert werden kann. Die Vorschläge sollen die Schulen in die Lage versetzen, möglichst alle Jugendlichen zu einem erfolgreichen Abschluss und somit zur Ausbildungsreife zu führen. "Solange dies nicht gelingt, solange wird der Anspruch auf Bildung als Bürgerrecht nicht erfüllt", erklärt Löffler.

Von den Jugendlichen ohne Hauptschulabschluss schaffen nach verschiedenen Studien nur wenig mehr als 20 Prozent den Übergang in die duale Ausbildung. Auch diese Statistik zeigt auf, wie wichtig ein Schulabschluss für eine erfolgreiche berufliche Laufbahn, aber auch für die Betriebe ist. Denn durch fehlende Abschlüsse gehen viele Jugendliche dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt verloren. "Wer keinen Schulabschluss hat, der hat so gut wie keine Chance auf einen Ausbildungsplatz. Und die Zahl derer, die als Anlernkräfte arbeiten können, ist begrenzt", weiß Löffler. Sie will daher mit aller Macht versuchen, dass möglichst kein Jugendlicher auf dem Abstellgleis ohne einen Schulabschluss landet.

"Es wird sicher schwer werden, denn wir müssen mit Lehrkräften sprechen und herausfinden, ob wirklich eine optimale Förderung stattfindet, oder ob an Schulen einfach die Ressourcen für individuelle Fördermaßnahmen fehlen. Aber am meisten ärgert mich, wenn Lehrer sagen, dass ihnen ohne Unterstützung der Eltern die Hände gebunden sind," ergänzt die Wissenschaftlerin. Löffler setzt darauf, dass es gelingen muss, den Jugendlichen positive Wege aufzuzeigen und sie immer wieder zu motivieren. "Wir müssen Mittel und Wege finden, ohne den Jugendlichen immer moralisch zu kommen", hofft sie.

Schulabbrecher

Nach den jüngsten Erhebungen haben 2015/2016 bundesweit 5,9 Prozent aller Schüler ihre Schule ohne einen Abschluss verlassen. Bei den Schülern mit Migrationshintergrund waren es 13 Prozent. Hessen wies dabei mit 4,0 Prozent den günstigsten, Sachsen-Anhalt mit 9,9 Prozent den schlechtesten Wert auf. In Baden-Württemberg waren es 5,1 Prozent.

Bundesweit lag die kreisfreie Stadt Heidelberg mit 2,0 Prozent vorn, während die kreisfreie Stadt Wismar in Mecklenburg-Vorpommern mit mehr als 26 Prozent das Schlusslicht bildete. In Baden-Württemberg war der Landkreis Esslingen mit 3,58 Prozent an der Spitze, während der Landkreis Ravensburg mit 9,04 Prozent am Ende der Skala rangierte. Bei den kreisfreien Städten sah es wie folgt aus: Heidelberg 2,0 Prozent, Ulm 8,43 Prozent.

(Quelle: PH Weingarten)