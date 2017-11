Bodman-Ludwigshafen Neue Petition für Zulassung der Altkennzeichen

Ralf Hofmann aus Friedrichshafen hat gestern an Landrat Lothar Wölfle eine Unterschriftenliste übergeben. Er setzt sich mit seiner Petition "Altkennzeichen für den Bodenseekreis JETZT!" dafür ein, dass TT und ÜB wieder verwendet werden dürfen.

Bodenseekreis (hpw) Nicht nur die 1071 Unterschriften, die er für seiner Petition "Altkennzeichen für den Bodenseekreis JETZT!" gesammelt hat, übergab Ralf Hofmann aus Friedrichshafen gestern an Landrat Lothar Wölfle mit der Bitte an den Kreistag um eine erneute Beratung dieses Themas und einer "Umsetzung des Bürgerwillens". Schon zweimal hatte das Gremium das Anliegen der Städte Tettnang und Überlingen 2012 und 2014 abschlägig beschieden. Hofmann wirbt nun mit seiner Petition für einen dritten Anlauf. Mitgeliefert hat er Wölfle zahlreiche Statistiken aus anderen Landkreisen, in denen ein Altkennzeichen mit Erfolg und wirtschaftlichem Gewinn wieder eingeführt worden sei. Auch im Bodenseekreis würde aus seiner Sicht ein Nebeneinander von FN, TT und ÜB nicht schaden, sondern die ganze Region aufwerten und die Identität der Bürger stärken. Sich dem artikulierten Bürgerwillen zu verschließen, wäre zudem "dumm", wie er formuliert, "angesichts der möglichen Mitnahme eigener Kennzeichen beim Umzug in einen anderen Zulassungsbezirk".