Bodenseekreis Neubau für Landratsamt: Kreisverwaltung macht Druck

Der Neubau für das Landratsamt ist seit zwei Jahren in der Warteschleife. Die Stadt Friedrichshafen sieht noch Gesprächsbedarf.

Bodenseekreis (kck) Das Landratsamt braucht dringend mehr Platz für die wachsende Zahl an Mitarbeitern. Im Gespräch ist ein Neubau auf dem heutigen Parkplatz neben dem Gebäude an der Glärnischstraße, doch es geht offenbar nichts voran. "Wir haben bereits vor etwa zwei Jahren einen Vorschlag für ein Planungslayout vorgelegt", erklärt Robert Schwarz, Sprecher der Kreisverwaltung. Auf Basis dieser Ideen hätten die Fachleute im Landratsamt gemeinsam mit dem Häfler Stadtplanungsamt den Ausschreibungstext für einen städtebaulichen Wettbewerb erarbeitet, um durch Facharchitekten ein Konzept erarbeiten zu lassen. Dafür werden aber Vorgaben gebraucht, welche Ausmaße der Neubau maximal haben kann und welche Flächen zur Verfügung stehen.

Bei diesem Projekt ist das Landratsamt also auf Zustimmung und Mitwirkung der Stadt Friedrichshafen angewiesen. Zum einen sei ein neuer Bebauungsplan nötig, um Baurecht zu schaffen. Zum anderen befinde sich ein Teil der Fläche im Eigentum der Stadt. "In beiden entscheidenden Fragen hoffen und warten wir noch auf positive und konkrete Signale von unseren kommunalpolitischen Partnern bei der Stadt Friedrichshafen", so Schwarz auf Nachfrage.

Man sehe die Erweiterungsabsichten des Landkreises am Standort Friedrichshafen grundsätzlich positiv, antwortet Stadtsprecherin Monika Blank auf Anfrage. "Derzeit liegen die Planungen des Landratsamts und die Vorstellungen der Stadt Friedrichshafen aber noch auseinander." Gesprächsbedarf sehe man in punkto angrenzende Wohnbebauung, die exponierte Lage, Verkehrsanbindung und Parkierungskonzept.

Dabei läuft der Kreisverwaltung die Zeit davon. Weitere Arbeitsplätze ließen sich in den nächsten drei bis fünf Jahren wohl nicht mehr in den vorhandenen Gebäuden unterbringen. Dabei würden die Büroflächen durch Umbauten und Umzüge derzeit bereits auf das Maximale ausgereizt. Wunsch sei es, Arbeitsplätze als auch die damit verbundenen Dienstleistungen "am jetzigen Standort in Friedrichshafen anzubieten", erklärt der Kreissprecher vieldeutig.