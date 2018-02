16 Azubis des Hotel- und Gaststättengewerbes stellen sich beim Laurentius-Wettbewerb der Jury. Den ersten Platz bei den Köchen erringt Lukas Hofbauer (Hotel Altdorfer Hof, Weingarten), den ersten Platz im Service Ruwen Maier (Lukullum, Friedrichshafen).

Acht Köche und ebenso viele Servicefachkräfte durften am Mittwochabend lukullisches Können am Herd und formvollendetes Servieren an den Tischen unter Beweis stellen. Zum 38. Mal waren dazu Lehrlinge im dritten Ausbildungsjahr vom Club der Köche Ravensburg, dem Verband der Servicefachkräfte Restaurant- und Hotelmeister (VSR) sowie der Außenstelle der Claude-Dornier-Schule, der Landesberufsschule für Hotel- und Gaststättenberufe, nach Tettnang zum Laurentius-Wettbewerb eingeladen worden. Zehn Prozent mehr Teilnehmer als im vergangenen Jahr stellten sich der Herausforderung.

Um 10 Uhr traten 22 Küchenkünstler zur Vorausscheidung an. Sie mussten Materialkosten berechnen oder Fragen zur Ernährungslehre beantworten. Die acht Punktbesten wurden ab 13 Uhr mit der eigentlichen Wettbewerbsaufgabe konfrontiert. Es galt, unter den Augen der Juroren aus Miesmuscheln als Vorspeise, Pastinaken als Zwischengang, Ente als Hauptgericht und mit Birne zum Schluss ein Menü zu kreieren. Um 18 Uhr nahmen 40 geladene Gäste, vornehmlich Sponsoren des Wettbewerbs, an acht Tischen Platz. Diese waren zuvor von den Servicefachkräften nach eigenem Entwurf mit Tulpen und kunstvoll gefalteten Servietten eingedeckt worden, nachdem sie sich Prüfungsaufgaben wie Wein- und Speiseempfehlungen für Gäste und der Reservierung von Tagungen gestellt hatten. Sie servierten den Gästen Köstlichkeiten wie Miesmuschelsüpple mit Safran, Duett von Ente an Rahmwirsing und Portweinbirne, wobei nicht nur das Auftreten vor dem Gast, sondern auch die Teamfähigkeit beurteilt wurde. Dem strengen Blick der Juroren entging nichts. Waren die Position von Gemüse und Sättigungsbeilage auf dem Teller vertauscht, hatte der Koch mit voller Punktzahl nicht mehr zu rechnen. Geschmeckt hat es aber an allen Tischen.

Den ersten Platz bei den Köchen errang Lukas Hofbauer (Hotel Altdorfer Hof, Weingarten), Platz zwei: Cindy Bixel (Hotel Kleber Post, Bad Saulgau). Der dritte Platz ging an Quy-Xieu Lam (Restaurant Esszimmer, Biberach).

Den ersten Platz im Service holte sich Ruwen Maier (Lukullum Friedrichshafen), Platz zwei: Nico Hildebrand (Restaurant Schattbuch, Amtzell), Platz drei: Catrin Rode (Waldsee Golf-Ressort, Bad Waldsee). Der Teinacher-Servicepreis ging an Lukas Pistor (Romantikhotel Johanniterkreuz, Überlingen).