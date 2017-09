Bodenseekreis Mehr Güterzugverkehr am Bodensee ist Last und Lust zugleich

Mehr Güterzugverkehr am Bodensee ist Last und Lust zugleich

Es handelt sich aber um keine Verbesserung des Schienenverkehrs, wenn derzeit häufiger denn je Züge am Bodensee entlang rattern. Neben den gewohnten Interregio- und Regionalverbindungen sind es überwiegend Güterzüge und ab und zu ein Europa-Express, die wegen der Behinderung zwischen Baden-Baden und Rastatt umgeleitet werden und die Frequenz erhöhen.

Was für die Logistiker der Bahn eine große Herausforderung ist, wird für manche Anwohner an den Gleisstrecken schon zu einem Ärgernis. Für Eisenbahnromantiker und Hobbyfotografen ist es hingegen die helle Freude. Doch nichts kann so schlecht sein, dass es nicht auch noch etwas Gutes hat. Diesen Satz würden Eisenbahnfans sofort unterschreiben, die in den vergangenen Wochen in größerer Zahl in Richtung Bodensee gepilgert sind. Dazu gehört auch Hans-Peter Walheim aus Oberndorf, der die neue Freiheit seines Rentnerdaseins gleich nutzte, um auf Fotosafari zu gehen. Denn manche seltene Lokomotiven sind hier zu beobachten, die einem Otto Normalbahnfahrer gar nicht auffallen.

"Bleibet se kurz standa, i will do a Bildle mache", sagt Hobbyfotograf Walheim an der geschlossenen Bahnschranke beim Überlinger Bahnhof Therme und verschafft sich Platz. Wenig später donnert ein langer Güterzug vorbei, der von einer Diesellok gezogen wird. Wer mit seinem an der Schranke steht, ärgert sich allenfalls über die Wartezeit. Der Eisenbahnfan aus Oberndorf dagegen ist begeistert und nervös zugleich. "Das ist eine 232, das ist eine Rarität, die sonst kaum noch eingesetzt wird", schwärmt Hans-Peter Walheim und sorgt bei Laien für Aufklärung. "Die kommen aus der DDR und wurden in Russland gebaut." Das mag auch erklären, dass im Internet für die ganze Baureihe auch der Name "Ludmilla" kursiert.

Es sollte keinesfalls zynisch klingen, wenn sich Hans-Peter Walheim am liebsten beim Verkehrsminister für die aktuellen Behinderungen im Bahnverkehr bedanken würde, wie er sagt: "Für uns Hobbyfotografen und Eisenbahnfans ist das zumindest eine große Freude." Die rühre daher, dass diese und andere Lokomotiven sonst meist in Nordrhein-Westfalen auf dem Abstellgleis stünden und nicht zu sehen seien. Um sie in Überlingen zu fotografieren, ist Walheim – natürlich mit der Bahn – eigens von Balingen über Aulendorf und Friedrichshafen nach Überlingen gefahren. "In Friedrichshafen stehen auch noch zwei Güterzüge", sagt Walheim und ist gespannt, ob und wann die vorbeikommen. "Ich habe die Stellwerker gefragt", erklärt der Oberndorfer: "Doch die erfahren es auch erst eine Stunde vorher, wann ein Zug losfährt."

In Insiderkreisen macht die Kunde von der Raritätenschau schnell die Runde und lockt die Fans an. "Da hinten stehen auch noch zwei", weiß Walheim. Güterzüge? "Nein, Fotografen", sagt er: "Die fotografieren am anderen Bahnübergang." Das ganze Umfeld hier sei wie geschaffen für schöne Eisenbahnbilder. "Der Bahnhof sieht noch gut aus, ganz ohne Glasaufzug", erklärt der Fachmann, "und es hat noch richtige Signale mit Steuerungsseilen. Das gibt tolle Bilder." Unterdessen senken sich die Bahnschranken erneut. Die Regionalbahn im Bahnhof habe noch keine Ausfahrtsfreigabe, sieht der Experte sofort. "Da muss noch ein Gegenzug kommen", sagt er in froher Erwartung. Als dann jedoch der rote Interregio aus dem Tunnel auftaucht, sinkt der Blutdruck ganz schnell. "Den fotografiere ich nicht. Aber Sie können ruhig Bilder machen."

Einen möglichen Pferdefuß der fast allseits angestrebten Elektrifizierung sieht der Überlinger Leser Hermann Carduck, der von der Goldbacher Straße aus Hör- und Sichtverbindung zur Bahnlinie hat und dem der vermehrte Güterverkehr schell aufgefallen ist. "Die Elektrifizierung und der zweigleisige Ausbau unserer Teilstrecke wurden in den letzten Jahren des Öfteren im SÜDKURIER thematisiert," schreibt Carduck, "ich habe aber nirgends wahrgenommen, dass "die dann logische Begehrlichkeit vermehrten Güterverkehrs auf dieser Strecke als Regelverkehr dabei angesprochen wurde". Die wäre aus seiner Sicht eigentlich eine logische Forderung zur Entlastung der Rheinstrecke zum Beispiel in Richtung Ulm/Memmingen/Kempten. Wenn dies manchen als Gefahr im Verzug erscheinen mag, so könnte es anderen als gutes Argument für den schnellen Ausbau dienen. Die Eisenbahnromantiker hätten allerdings wohl weniger Freude an den moderneren Zügen.